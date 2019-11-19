Kadriye Kenter kimdir? Kadriye Kenter nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Kadriye Kenter hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kadriye Kenter kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

KADRİYE KENTER KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Kadriye Kenter, 1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 2012 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu Müşfik Kenter’in eşidir. İstanbul Belediye Konservatuvarı’ndan mezundur. Kadriye Kenter, henüz öğrenciyken 20 arkadaşıyla beraber Kocamustafapaşa’da Halk Sahnesi Oyuncuları isimli bir tiyatro kurdu.

Grup, Brecht’in Carrar Ana’nın Silahları ve Nazım Hikmet’in İstasyon isimli oyunlarını sergiledi. İki sene sonra tiyatroları kaza sonucu bir yangında yandı. Kadriye Kenter konservatuvarı bitirdiği 1977 yılında Kenter Tiyatrosu’nun kadrosuna katıldı. Rol aldığı ilk oyun Çöl Faresi oldu. Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda Büyük Beden, Yağmurcu ve Şişman Domuz oyunlarının yönetmenliği yaptı.

Halen Haliç Üniversitesi Konservatuvarı’nda ders veren ve Kent Oyuncuları bünyesinde yönetmen ve oyuncu olarak çalışmaya devam eden Kadriye Kenter, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Payitaht Abdülhamit dizisinde rol almaktadır. Kadriye Kenter, 1.64 metre boyunda ve 92 kilodur.

Kadriye Kenter’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Payitaht Abdülhamit (TV Dizisi)

2019 – Tek Yürek (Asude) (TV Dizisi)

2017 – Siyah Beyaz Aşk (Handan) (TV Dizisi)

2016 – Benim Adım Feridun (Sinema Filmi)

2016 – Ölene Kadar (Zakire) (TV Dizisi)

2005 – Maki (Kerime) (TV Dizisi)

2003 – Şapkadan Babam Çıktı (Nisa Hanım) (TV Dizisi)

1993 – Yaz Evi (Dürdane) (TV Dizisi)

1990 – Öyle Bir Şey (TV Dizisi)

1986 – Alf (Bölüm Oyuncusu) (TV Dizisi)