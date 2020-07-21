Kanye West’ten ilginç iddia: Kim, bir doktorla gelip beni kilit altına almak istiyor

Kanye West’ten ilginç iddia: Kim, bir doktorla gelip beni kilit altına almak istiyor

ABD'de Başkanlık yarışına girmesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kanye West, pazar günü ilk mitinginde gözyaşlarına boğulmuştu. Mitingden bir gün sonra Twitter hesabından Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner hakkında bir dizi paylaşım yapan West, eşi ve annesinin kendisini hastaneye kapatacaklarını iddia etti.

Kanye West, dün Twitter’da Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner hakkında şüphe uyandıran bir dizi paylaşım yaptı. West, eşi Kim’in kendisini doktorla birlikte akıl hastanesine kapatmak istediğini ve Get Out (Kapan) adlı filmin kendisi hakkında olduğunu iddia etti.

Hayranlarını endişelendiren bu paylaşımlarda West, “Kim, çocuklarımın hayatını kurtarmak hakkında ağladığım için beni “Get Out” (Kapan) filmindeki gibi kilit altına almak üzere bir doktorla Wyoming’e gelmeye çalıştı” dedi.

Yaklaşık bir saat sonra sildiği paylaşımlardan birinde, “Herkes ‘Get Out’ filminin benim hakkımda olduğunu biliyor” diyen West, “Eğer Mandela gibi kilit altına alınırsam nedenini bileceksiniz” diyerek ateş püskürdü.

Page Six’in aktardığına göre, Kanye’nin mitingdeki hali Kim Kardashian’ı utandırmış ve ailesi Kanye’nin akıl sağlığından endişe duymaya başlamış. Aileye yakın bir kaynak, “Kim, umutsuzca Kanye’ye yardım etmeye ve onun halka açık yerlerde düşüş yaşamamasına engel olmaya çalışıyor. Ailesi, Kanye’nin bipolar nöbetleri yaşadığına inanıyor. Kanye ilaç kullanmayı reddediyor, çünkü nöbetlerin onu yaratıcı kıldığına inanıyor” dedi.

Türkiye’de ‘Kapan’ adıyla vizyona giren Get Out filmi, beyaz sevgilisinin ailesiyle tanışmak için küçük bir kasabaya giden siyah vatandaş Chris’in hikayesini anlatıyordu. Kasabadaki siyah vatandaşlar ise şüpheli bir şekilde ortadan kayboluyordu.

Kanye’nin bu paylaşımlarının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, Kanye’nin akıl sağlığı ile ilgili şüphe duymaya başladı. Birçok kişi, mitingindeki sözleri nedeniyle ünlü ismin tedavi olması gerektiğini savundu.