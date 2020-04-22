Kylie Jenner, makyajsız ve yalın ayak görüntülendi

Forbes tarafından iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder ilan edilen Kylie Jenner, yakın arkadaşını ziyaret ederken objektiflere yakalandı. Jenner'ın makyajsız yüzü ve yalın ayak gezmesi ilginç karşılandı.

Ünlü televizyon yıldızı Kylie Jenner, corona virüsü salgını nedeniyle sosyal izolasyon kurallarına uyuyor ve uzun bir süredir evden dışarı çıkmıyordu.

Jenner, Beverly Hills’te yakın arkadaşı Stattie Karanikolaou’yu ziyarete gittikten sonra, lüks otomobiline binerken görüntülendi.

Her zaman makyajlı ve iddialı görünümüyle bilinen Jenner, bu kez makyajsız, üstünde eşofman takımı ve yalın ayakla her zamanki görüntüsünden oldukça uzaktı.

Sosyal medyada fiziğiyle ilgili olumsuz yorum yapan takipçilerine, “Ben bir çocuk doğurdum” şeklindeki cevabıyla gündeme gelen 22 yaşındaki yıldız, dağınık toplanmış saçları ve elindeki cips paketiyle görüntülenen Jenner’ın neşeli halleri de gözden kaçmadı.