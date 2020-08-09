Mariah Carey’nin kız kardeşi annesini dava etti: Beni satanist ayinlere dahil etti

Mariah Carey’nin kız kardeşi annesini dava etti: Beni satanist ayinlere dahil etti

Mariah Carey'nin kız kardeşi Alison Carey, annesi Patricia Carey'nin kendisini gece yarısı yapılan ve kurban ritüellerini de içeren satanist ayin buluşmalarına katılmaya zorladığını iddia ederek annesine dava açtı.

Dört yıl önce fuhuş iddiasıyla gözaltına alınan Mariah Carey’nin kardeşi Alison, 83 yaşındaki annesi Patricia Carey’ye yönelik çarpıcı suçlamalarda bulundu. Şubat ayında New York Yüksek Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada 57 yaşındaki Alison, 10 yaşındayken annesi tarafından istismar edildiğini iddia etti.

“SATANİST AYİNLERE DAHİL ETTİ”

Alison, annesinin kendisini gece yarısı yapılan ve kurban ritüellerini de içeren satanist ayin buluşmalarına katılmaya zorladığını söyledi. Alison, “Törenler her zaman sabah 02.00 ve 04.00 arasında yapılırdı ve hatırladığım kadarıyla her hafta değil, sadece belirli tarihlerdeydi” dedi.

TAZMİNAT TALEP ETTİ

Dava dosyasında yaşananlardan sonra Alison Carey’ye travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve majör depresyon teşhisi konulduğu belirtildi. Alison, kasten maruz bırakıldığı duygusal hasar için tazminat talep etti. İfade vermek için mahkemenin davetine cevap vermeyen eski opera şarkıcısı Patricia Carey ise sessizliğini koruyor.