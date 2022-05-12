Melis Sezen’i hedef gösteren eski MHP’li vekil Ahmet Çakar’a tepki yağdı

Oyuncu Melis Sezen, Altın Kelebek törenindeki kıyafeti nedeniyle eski MHP'li vekil Ahmet Çakar tarafından hedef gösterildi. Sezen'in kıyafetinin kanunen suç olduğunu iddia eden Çakar'a sosyal medyada tepki yağdı.

Sozcu.com.tr

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Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar oyuncu Melis Sezen’i, geçen yıl Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle hedef aldı.

Akit TV’de yayınlanan programa katılan Çakar, “Bu ‘Sadakatsiz’ adlı dizide oynayan bir kız var. Adını falan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” dedi.

Başta kadınlar olmak üzere birçok Twitter kullanıcısı Çakar’ın sözlerine tepki gösterdi.

HAZAL KAYA: AHLAKINIZDA BOĞULUN

Oyuncu Hazal Kaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyosunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…” ifadesini kullandı.