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Meral Kaplan: ‘Eski eşim annemi darp etti, çocuğumu da kaçırmak üzere!’
Meral Kaplan: ‘Eski eşim annemi darp etti, çocuğumu da kaçırmak üzere!’
Dizi oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla polisten yardım istedi.
Magazin 1 Mart 2019 - 08:31

Meral Kaplan ve iş insanı Erhan Kanioğlu 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2015 yılında kızları Eda’yı kucağına almıştı. Kaplan, sosyal medya hesabından “Şu anda Bodrum’dayım eski eşim çocuğu mu kaçırmak üzere” diyerek polisten yardım istedi.

Kaplan ve Kanioğlu, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanmaya kararı almıştı. Kaplan Instagram hesabından bu mesajı paylaşıp yardım istedi… Genç kadın daha sonra bu mesajı kaldırdı.


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