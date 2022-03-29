Oscar gecesine damga vuran tokat olayının perde arkasında neler oldu?

Pazar gecesi gerçekleşen Oscar gecesine Will Smith'in Chris Rock'a tokat atması gündeme otururken, ünlülerin olaya verdikleri tepkiler de çok konuşuldu. Olaydan sonra gözler Will Smith'in Oscar heykelciğini kazandığı filmin konusunda odak noktası olan ve yapımcılığını üstlenen Serena ve Venus Williams kardeşlere de çevrildi.

Sozcu.com.tr

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Oscar Ödül Töreni, Will Smith’in Chris Rock’a attığı tokatla fiziksel şiddete sahne olurken gözler de geceye katılan davetlilere ve Smith’in ödül kazanmasını sağlayan filmin yapımcılığını üstlenen Williams kardeşlere odaklandı.

Törene katılanlar, Akademi Ödülleri’nde sahne arkasında duran Hollywood yıldızlarının, Will Smith’in Chris Rock’a tokat atmasının ardından nefeslerinin kesildiğini doğruladı. Aralarında tenis yıldızları Serena Williams ve Venus Williams’ın da bulunduğu Los Angeles’taki Dolby Theatre’daki ünlüler, Smith’in sahneye çıkıp ona tokat atmasını izlerken hayretler içinde kaldılar.

The Hollywood Reporter’a olay sırasında yeşil odada bulunan bir kaynak, ödüllerin anonsu sırasında çok sessiz geçtiğini belirtti.

Ayrıca saldırı sırasında sahne arkasında Jake Gyllenhaal, Zoe Kravitz, Kevin Costner, Anthony Hopkins, Samuel L. Jackson, Uma Thurman ve John Travolta’yı gördüklerini bildirdi. Törene reklam arası verildiğinde, Akademi Ödülleri eski CEO’su Dawn Hudson ve Başkan David Rubin, Oscar sözcüsü ile birlikte sahne arkasına ciddi bir şekilde koştular ve Smith ile hızlıca özel bir odaya yürüdüler.

MİLYARDA BİR YAŞANABİLECEK BİR OLAYDI

Bu sırada Jada Pinkett Smith’in de bu süre zarfında kendi temsilcilerine danıştığı iddia edildi. Rock ise en iyi belgesel film ödülünü takdim ettikten sonra yeşil odaya dönmeyi es geçti.

Sahnede kaos patlak verdiğinde, Oscar yapımcıları ve yönetmeni Glenn Weiss, tokatın şaka olmadığı anlaşılınca canlı gösteriyi sürdürme kararı aldılar ve ciddi bir tartışma çıktı.

Kanal sansür uygulayarak, yayından gelen sesi uzun bir süreliğine kesti ve birçok Amerikalı izleyiciyi şaşkına çevirdi. ABC’den Rob Mills, bu tür durumlarda yetkililerin genellikle dikkatli davrandıklarını iddia etti. Mills’e göre, kontrol odası operatörleri canlı yayınlar sırasında planlanmayan olaylara hazırlıklı ama tokat bekledikleri bir şey değildi. Mills, “Chris Rock, o gece herhangi bir komedyenin yapacağı gibi malzeme topluyordu” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“İnsanların kalkıp bir şeyler yaptığı, kesinlikle öngörülemeyen anlar oluyor. Bu yüzden bunun onlardan biri olduğunu düşündük. Canlı bir şov yaptığınızı hatırlamanız gerekiyor.”

Mills, en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen bir kişinin bir olaya karışma olasılığının neredeyse milyarda bir olduğunu yineledi.

SERENA WILLIAMS DA ŞOKE OLDU

Rock’ı tokatladıktan kısa bir süre sonra Smith, King Richard filminde tenis yıldızları Serena ve Venus’ün babası Richard Williams’ı canlandırdığı için en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Saldırıdan dakikalar sonra Serena Williams, yaşadığı şoku Instagram hikayelerinde paylaştı.

Akademi pazartesi günü yaptığı açıklamada Smith’in eylemlerini kınadı: “Akademi, Smith’in dün geceki gösterideki eylemlerini kınıyor. Olay hakkında resmi bir inceleme başlattık ve tüzüklerimiz, davranış standartlarımız ve Kaliforniya yasalarına uygun olarak daha fazla sonucu araştıracağız.”

Los Angeles Polis Departmanı pazar günü yaptığı açıklamada, olaydan haberdar olduğunu ancak Rock adlı kişinin polise şikayette bulunmayı reddetmesi nedeniyle soruşturma başlatmadığını söyledi.

KUTLAMALARDAN VE AKADEMİ’NİN KINAMASINDAN SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Pazartesi günü Smith de Rock’tan özür diledi. Davranışının kabul edilemez ve affedilemez olduğunu söyledi. Bir Instagram gönderisinde, “Şiddetin tüm biçimleri zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki Akademi Ödülleri’ndeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi. Şakalar işin bir parçası ama Jada’nın sağlık durumuyla ilgili bir şaka benim için çok fazlaydı ve duygusal olarak tepki verdim. Senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum, Chris. Çizgiyi aştım ve yanılmışım. Utandım ve hareketlerim olmak istediğim adamı göstermiyor. Sevgi ve nezaketin olduğu bir dünyada şiddete yer yoktur.”

Smith daha sonra gösterinin organizatörleri ve yapımcılarından, ayrıca Venüs ve Serena Williams’ın ailesinden de özür diledi: “Akademi’den, dizinin yapımcılarından, tüm katılımcılardan ve dünyanın dört bir yanından töreni izleyen herkesten de özür dilemek istiyorum. Williams Ailesinden ve Kral Richard ailesinden özür dilemek istiyorum. Davranışım, hepimiz için muhteşem olan yolculuğu lekelediği için derinden üzgünüm.”

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