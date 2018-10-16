Özcan Deniz tokat mağduru

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem dizisinin reklamını yaptı hem de birlikte rol aldığı partnerlerinin işlerine ne kadar önem verdiğini göstermiş oldu.

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İstanbullu Gelin adlı diziyle ekranlarda boy gösteren ve reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Özcan Deniz, dizi çekimlerini büyük bir hızla sürdürüyor. Vaktinin büyük bir çoğunluğunu sette geçiren Özcan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem şaşırttı hem de dizideki partnerlerinin sorumluluklarını ne kadar önemsediğini göstermiş oldu.

Dizide Esma Boran karakterini canlandıran İpek Bilgin’le çekilmiş bir sahnesini paylaşan Deniz, Boran’dan tokat yerken görüldüğü sahne için komik bir yorumda bulundu. Deniz paylaştığı kısa görüntülerin üzerine: “Üç gündür kulağım duymuyor valla, İpekçim insanım yaa”, “Neredeyim burası neresi?” şeklinde notlar düştü.