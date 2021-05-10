Pınar Altuğ fotoğrafların sırrını açıkladı

Pınar Altuğ, hesabından sayfasında yaptığı son paylaşımlarıyla herkesi şaşırtmıştı. Yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanmış hatta Hadise’ye benzetmişti.

Zaman zaman takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, bu karelerden birinin altına gelen “Kilo verdiğiniz aşikar. Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?” yorumuna yanıt verdi.

Bir çocuk annesi olan 46 yaşındaki oyuncu, “İyi makyaj ve fotoşop candır” diyerek estetik yaptırmadığını açıkladı.

“ESTETİKLERİMİ YAZAR MISINIZ?”

Altuğ, daha önce de makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını yayınlamıştı. Takipçileri Altuğ'un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcı, “Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama ‘doğal’ demeniz komik” yorumunu yapmıştı.

Hemen cevap veren Pınar Altuğ, “Rica etsem estetiklerimi bir yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki…” yazmıştı.