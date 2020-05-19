Şafak Sezer, “Ersin Korkut ve Büşra Pekin’le bir daha çalışmam”

Şafak Sezer, şarkıcı Serdar Ortaç’ın Instagram yayınına konuk oldu. Yaklaşık bir saat süren sohbette kahkahalar eksik olmadı. Başrolünde yer aldığı filmler hakkında konuşan 49 yaşındaki komedyen, ‘Kutsal Damacana’ hakkında dikkat çeken bir itirafta da bulundu.

ONLARLA BİR DAHA ÇALIŞMAM



Sezer, “İlk başrolüm, çok güzel bir film, hayatımdaki en güzel film. Ömrümün en çok enerjisini buraya verdim. Ne kadar acı bir şey; Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile ‘Kutsal Damacana’da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut’la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla!” ifadelerini kullandı.

Sezer sözlerine şu şekilde devam etti, “Sette hiçbir kötülük olmadı, bir sebebi varsa yazıklar olsun. Onlara hayatları boyunca en güzel hediye verildi. ‘Kutsal Damacana’da oynadım’ diye insan CV’sine ekler. ‘Acaba bir haksızlık mı yaptım?’ diye düşünüyorsun. Aksine çok da iyilik yaptım” dedi.

2007 yılında vizyona giren ‘Kutsal Damacana’ serisinin ilk filmi, 627 bin 855 kişiyi sinema salonlarına çekerken, toplam 4 milyon 514 bin 747 TL hasılat elde etti.