Sertab Erener isyan etti: Utanıyorum insan olmaktan

Sanatçı Sertab Erener, Bodrum'da eline aldığı poşetlerle çöp topladı. Sahil boyunca çöp toplayan Erener, "Burada herkesin bıraktığı pisliği toplamaya çalışıyorum. Bu çok büyük bir ayıptır. Utanıyorum insan olmaktan" diyerek isyan etti.

Bodrum’da geçen yıl gönüllü olarak çevre ve sahil temizliği başlatan Mis Gibi 1 Bodrum grup üyeleri dün de Gümbet Sahili’nde temizlik yaptı. Çevre temizliğine ilçenin Yakaköy Mahallesi’nde yaşayan sanatçı Sertap Erener ile Bitez Mahallesi’nde yaşayan sanatçı Yonca Evcimik de destek verdi.

Ellerine aldıkları çöp poşetleri ile sahile gelen Erener ve Evcimik yerdeki izmaritleri ve otların arasına atılan pet şişeleri alıp poşetlere koydu.

“BÜYÜK AYIP”

Sertab Erener “Herkesin bıraktığı pisliği topluyorum” diyerek açtı ağzını yumdu gözünü:

* İnsan bu kadar pis ve sorumsuz olamaz. Utanıyorum insan olmaktan. Çünkü hayvanlar bile kendi pisliklerini topluyor, üzerini kapatıyor. Biz onu bile yapmıyoruz.

* Bu çok büyük bir ayıp. Bu ayıp için yaptırımlar gerekiyor. Biz toplarız ama burası yarın yine aynı böyle çöplük olacak.

* Devletin cezai yaptırımları arttırırken aynı zamanda kişilere geleceğe nasıl bir dünya bırakmak istiyoruz konusunda da eğitim verilmesi gerekiyor.

* Yaşayabileceğimiz bir tek dünya var. Başka yaşayabileceğimiz bir yer yok. Biz misafiriz gelip geçiciyiz. Bunu insan denilen şeyin anlaması gerekiyor.

* Herkesin bıraktığı pisliği topluyorum. Yapılanların ayıp olduğunu düşünüyorum.

“EĞİTİM ŞART”

Sanatçı Yonca Evcimik de “Sigara izmariti, naylon poşet, şişe ne varsa topladım. Bunları atanların eğitimli olduğunu düşünmüyorum, eğitim şart” dedi.