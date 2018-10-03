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Şeyma’dan eşi Acun’a ‘Şanslı’ göndermesi
Şeyma’dan eşi Acun’a ‘Şanslı’ göndermesi
Kısa bir süre önce Bebek'te sağlıklı yemekler sattığı mekanını açan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem kocası Acun Ilıcalı'ya olan aşkını gösterdi hem de esprili bir paylaşıma imza attı.
Magazin 3 Ekim 2018 - 08:10

Geride bıraktığımız yılın eylül ayında dünya evine giren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine duydukları aşkı gözler önüne seriyor. Bu tarz bir paylaşımı yapan son isim Şeyma Subaşı oldu.

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Bebek’te sağlıklı yemekler sattığı dükkanını kısa bir süre önce açan Subaşı, kocası Acun Ilıcalı ile çekilmiş selfilerini onların üzerine emojiler koyarak paylaştı ve ‘Evet çok şanslısın’ diyerek eşine gönderme yaptı.

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Son güncelleme: 08:11 - 03.10.2018

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