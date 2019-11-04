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Sıla ve sevgilisi Hazer Amani dudak dudağa
Ahmet Kural ile olan ilişkisi olaylı bir şekilde biten şarkıcı Sıla gönlünü aşçı Hazer Amani'ye kaptırmıştı. İkili önceki gün katıldıkları bir organizasyonda dudak dudağa görüntülendi.
Magazin 4 Kasım 2019 - 14:59

Geçtiğimiz Ocak ayında arabada sarmaş dolaş görüntülendikten sonra aşklarını göz önünde yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve sevgilisi Hazer Amani, önceki akşam katıldıkları davette öpüşürken kameralara yakalandı.

CEP TELEFONU KAMERASI KAYITTAYDI

Konuk şarkıcı olarak katıldığı bir davette sahne alan Sıla’ya sahneden inerken sevgilisi Hazer Amani, eşlik etti. Masaya birlikte yürüyen çiftten Amani, sevgilisinin dudaklarına öpücük kondurdu. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Son güncelleme: 15:06 - 04.11.2019
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