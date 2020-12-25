SMA hastalarına bir destek de Furkan Palalı’dan

Sanat dünyası, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için tek yürek olmaya devam ediyor.

Amerika’da yapılabilen gen tedavisi için aileler adeta zamanla yarışırken, SMA hastaları için düzenlenen bağış kampanyaları da çığ gibi büyüyor.

Oyuncu Furkan Palalı da destek kampanyasına katılan isimler arasında yer aldı.

Hatice Şendil ve Bergüzar Korel’in, SMA hastasılarına destek olmak amacıyla düzenledikleri Instagram canlı yayınına birçok ünlü isimle birlikte katılan Furkan Palalı, yayında Poyraz Ali ve Hamza Yasin’in tedavi masrafları için Fenerbahçe futbol takımının ve Başkan Ali Koç’un imzaladığı Fenerbahçe formasını açık artırmayla satışa sunacağını açıklamıştı.

Bu açıklamadan sonra Palalı, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili video paylaşarak açık arttırmayı başlattığını duyurdu.