Survivor 2020’de 80’ler partisi ödülünü kazanan takım…Survivor’da ‘Atamıyor’ krizi!

Survivor 2020'nin bu akşamki bölümünde ödül oyunu sonrası kazanan takım 80'ler partisi çoşkusu yaşadı. İki takım yarışmacıları villa, jet ski ve 80'ler patisi ödülü için kıyasıya mücadele etti. 9-9'luk skora kadar gelen oyunda kazanan takım Gönüllüler oldu ve ödülün keyfini doyasıya yaşadı. İşte Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Survivor’da bu akşam nefes kesen ödül oyunu yaşandı. Ünlüler ile Gönüllüler ödül oyununda villa, nehirde jet skiye binme ve 80’ler partisi ödülünü kazanabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Kıyasıya geçen yarışmada kazanan tek sayı fark ile Gönüllüler oldu. Ödülü kazanan yarışmacılar önce villa havuzunda eğlendi ardından akşam yemeği yedi ve 80’ler partisine hazırlandı. Survivor Gönüllüler takımı 80’ler partisinde çılgınca dans ederek hem moral depoladı hem de ödülün keyfini sürdü.

SURVİVOR’DA NEFES KESEN ÖDÜL OYUNU

Bu akşam yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar ödül oyunu için parkura çıktı. İki takım yarışmacıları da başa baş bir mücadele sergilerken, skor 9-9’a kadar geldi. Kazanan takımın belirlenmesi için final mücadelesi yapıldı ve atışlardaki başarısıyla Berkan takımına sayıyı ve ödülü kazandırmayı başardı. Ödülü kazanan Gönüllüler takımı büyük mutluluk yaşadı.

SURVİOR’DA ‘ATAMIYOR’ KRİZİ

Bu akşamki ödül oyununda iki takım yarışmacıları zaman zaman gergin anlar yaşadı. Özellikle parkurdaki atış kısmına gelindiğinde Sercan’ın Yasin’e ve Nisa’nın Emre’ye ‘Atamıyor’ şeklinde yüksek sesle bağırmasıyla gergin anlar yaşandı. Sercan ile Yasin ikilisi oyun içerisinde büyük gerginlik yaşarken Mert ve Ardahan’ın da dahil olduğu sözlü tartışma diğer yarışmacıların sakinleştirmesiyle sona erdi.