Survivor dokunulmaz oyununu kim kazandı? Survivor haftanın eleme adayı belli oldu!

Ekranların fenomen programlarından biri olan Survivor bu akşam nefesleri kesti. Dokunulmazlık oyunun olduğu bu akşamda, yarışmacılar birbiri ile kıyasıya yarıştı ve kazanan takım belli oldu. Survivor sevenler, dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını internette aratmaya başladı. Ünlüler takımı haftanın kazananı olurken, gönüllüler takımı da elenecek isim için oylama yaptı. İşte Survivor da elenecek adaylar…

TV8 ekranlardan yayınlanan Survivor programı, ekranların en çok takip edilen programlarından biri. Birbiri ile kıyasıya yarışan Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının yarışmaları nefes kesti. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım ünlüler olurken, Gönüllüler takımı ise konseyi topladı. İşte bu akşam Survivor'da yaşananların detayları…

YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL?

Survivor 2020’de değişen eleme sistemine göre dokunulmazlık oyunu yine Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. Fakat her oyunda kaybeden takım, akşamında ada konseyinde bir eleme adayı belirleyecek. SMS sıralaması yapılacak ve sıralamadaki yarışmacılar yeni eleme adayları belirleyecek. En son 3 aday SMS oylaması ile yarışacak sonuncu olan Survivor'dan elenecek.

DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Gönüllüler oyunun başında skorda üstünlüğü ele geçirse bile Ünlüler takımı geriden gelip yetişti ve skoru ilk olarak 5-5’e getirdi. Daha sonra üstünlüğü ele geçirdi ve skoru 9-6 yaptı. Sonraki iki oyunu alan Gönüllüler, skoru 9-8’e getirdiler. Son oyunda ise Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can parkura çıktı. Ersin atışlardaki başarısını bir kez daha gösterdi. Ve takımına dokunulmazlık oyununu kazandırdı. Ve Survivor’da ilk dokunulmazlığı 10-8 skorla kazanan takım ünlüler oldu.



SURVİVOR İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanması üzerine gönüllüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere oylama yaptı. Oylama sonucunda Berkan 3, Ardahan 2, Yasin ve Cemal Can’da 1’er oy aldı. Günün sonunda en fazla oyu alan Berkan haftanın ilk eleme adayı oldu.