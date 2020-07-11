Tarkan ve Sabahat Akkiraz dağ keçileri için tepki gösterdi

Tarkan ve Sabahat Akkiraz dağ keçileri için tepki gösterdi

Sanatçı Tarkan ve Sabahat Akkiraz Tunçeli'nin Dersim ilçesinde dağ keçilerinin öldürülmesi için ihale düzenlemesi kararına tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Dersim'de 17 dağ keçisinin öldürülmesi için 13 Temmuz'da ihale düzenleyeceğini duyurdu. İhalenin iptal edilmesi için tepki Tarkan ve Sabahat Akkiraz sosyal medya sayfasından paylaşımda bulundu.

“YOK ETME YAŞAT”

Tarkan dağ keçileri hakkında açılan av ihalesine ilişkin bir gönderiyi paylaşırken, “Avcılık bir spor değildir, cinayettir. Öldürmek spor olamaz #YokEtmeYaşat” diye mesaj attı.

SABAHAT AKKİRAZ DA SESSİZ KALMADI

Tepki gösteren isimlerden birisi de usta sanatçı Sabahat Akkiraz'dı. 24. dönemde CHP milletvekili olarak da görev yapan Akkiraz, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı: “İnancımız avcılığı yasaklıyor. Doğa bizim evimizdir. Tüm canlılarla birlikte onu paylaşmak zorundayız. Korumak zorundayız. Doğa ihale ile talan edilemez. Canlılar katledilemez. #DagKecilerineDokunma”