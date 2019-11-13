Uğur Güneş’in gizemli aşkı ifşa oldu

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleriyle sanat camiasında 'Felaket tellalı' lakabıyla ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, daha önce duyulmayan bir birlikteliği ifşa etti.

‘Felakat tellalı’ lakabıyla tanınan ses sanatçısı Onur Akay’dan bu sefer ölüm ve hastalık haberi yerine aşk haberi geldi. Akay, oyuncu Uğur Güneş’in şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığına dair kendi internet sitesinde bir yazı kaleme aldı.

SESSİZ SEDASIZ BİRLİKTELİK

‘Bir Zamanlar Çukurova' isimli dizide ‘Yılmaz’ karakterine can veren oyuncu Uğur Güneş’in bir dönem teknik direktör Levent Eriş ile evli olan şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Onur Akay bu aşkı şu ifadelerle duyurdu “Bir kaç arkadaşımla önceki gün Ortaköy’de sohbet ediyordum. Sohbet esnasında oyuncu Uğur Güneş’in şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığını duyunca şoke oldum. Masadaki arkadaşlarımın bana fotoğrafları göstermesiyle çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.

UĞUR GÜNEŞ’İN ROL ALDIĞI PROJELER

Diziler



Bir Zamanlar Çukurova (Yılmaz Akkaya) – 2018İsimsizler (Kaymakam Fatih) – 2017Urfalıyam Ezelden (Çetin) – 2014Diriliş Ertuğrul (Tuğtekin) 2014Benim İçin Üzülme (Şiyar) – 2012Yeniden Başla (Eray) – 2011

Filmler

Seddülbahir 32 Saat (Hüseyin) – 2015Şeytan-ı Racim (Emrah) – 2013Tamam mıyız? (Serhat) – 2013

