Ünlü çiftin velayet davasında yargıç sorunu: Jolie yargıcı diskalifiye etmeye çalıştı

Bir zamanlar Hollywood’un gözde çiftiyken ayrılık haberiyle gündeme oturan çift, şimdi de velayet davasında karşı karşıya. Son olarak yargıcın, çocukların ifadelerini dinlemeyi reddetmesi Jolie’yi epey kızdırdı. Güzel oyuncu, yargıcı diskalifiye etmek için çalışmalara başladı.

Yargıç John Ouderkirk’i boşanma davasından diskalifiye etmeye çalışan Jolie, pazartesi günü hazırlanan dosyada yer alan çocukların güvenliği ve refahıyla ilgili kanıtları yargıcın dinlemeyi reddettiğini söyledi.

Oyuncu ayrıca, yargıcın Kaliforniya mahkemeleri yasalarını dikkate almadığını belirtirken; velayetin aile içi şiddet geçmişi olan bir kişiye verilmesinin çocuğa zarar vereceğini söyledi.

PITT’E TACİZ SUÇLAMASI

Jolie, 2016’da Pitt’ten boşanmak istedi. Pitt, Los Angeles uçuşu sırasında 15 yaşındaki oğluna karşı tacizde bulunmakla suçlandı; ancak yetkililer ve FBI tarafından yapılan soruşturmalar, oyuncuya karşı herhangi bir suçlama yapılmadan kapatıldı. Jolie'nin avukatı da ailenin huzuru için oyuncunun boşanma kararı aldığını paylaştı.

Jolie ve avukatlarının hazırladığı dosyada Kaliforniya yasasına atıfta bulunularak 14 yaşında veya daha büyük çocukların ifade verebileceğini belirtiyor.

YASALAR ÇOCUKLARIN İFADESİNE İZİN VERİYOR

Jolie ve Pitt'in altı çocuğun Pax 17 yaşında, Zahara 16 yaşında, Shiloh 14 yaşında, Maddox ise 19 yaşında. Çiftin, ayrıca 12 yaşında ikizleri var.

Jolie'nin itirazlarına yanıt olarak, Pitt'in avukatları, “Ouderkirk, son altı ayda kapsamlı ve adil bir yargılama gerçekleştirdi” dedi.

Boşanma süreci başladığında, Jolie birincil velayet talep etti; yani çocuklar onunla daha fazla yaşayacaklardı. Ancak açıklanmayan bazı değişiklikler yapıldı ve Pitt de ortak velayet istedi.

Her iki tarafın avukatları da yeni dosyalar hakkında yorum yapmayı reddetti.

45 yaşındaki Jolie ve 57 yaşındaki Pitt, 12 yıldır Hollywood’un en önde gelen çiftleri arasındaydı. Jolie boşanma davası açtığında iki yıldır evliydiler. Çift, Nisan 2019’da boşandı; ancak hâlâ velayet davası devam ediyor.

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