Yağmur Tanrısevsin e-spor turnuvasının kura çekimini gerçekleştirdi

Ligler başlayıncaya kadar geçecek süreçte futbol ruhunun heyecan ve rekabet duygusunu evde yaşatmayı amaçlayan Kulüpler Birliği üye 18 takım ile e-spor turnuvasının startını verdi. Beinsports ve Youtube'dan izlenebilecek ve ünlü futbolcuların ekran başına geçeceği turnuvada eşleşmeler ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in kameralar karşısında yaptığı kura çekimiyle gerçekleşti.

Kendisi de lisanslı basketbol oyuncusu olan, dijitalde futbol oynamayı seven ve FIFA tutkunu olan Yağmur Tanrısevsin, “Çok heyecanlı maçlar bizi bekliyor. Ben de sahadaki yeteneklerinin dışında 18 takımı temsil eden futbolcuların FIFA performanslarını çok merak ediyorum” diye konuştu.