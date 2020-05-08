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Yağmur Tanrısevsin e-spor turnuvasının kura çekimini gerçekleştirdi
Yağmur Tanrısevsin e-spor turnuvasının kura çekimini gerçekleştirdi
Kulüpler Birliği, karantina döneminde futbolu ve takımlarını özleyen taraftarlara heyecan yaşatmak için ünlü futbolcuların katılacağı e-spor turnuvası düzenliyor. 9-10 Mayıs’ta oynanacak turnuvanın kura çekimini oyuncu Yağmur Tanrısevsin gerçekleştirdi.
Magazin 8 Mayıs 2020 - 13:02

Ligler başlayıncaya kadar geçecek süreçte futbol ruhunun heyecan ve rekabet duygusunu evde yaşatmayı amaçlayan Kulüpler Birliği üye 18 takım ile e-spor turnuvasının startını verdi. Beinsports ve Youtube'dan izlenebilecek ve ünlü futbolcuların ekran başına geçeceği turnuvada eşleşmeler ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in kameralar karşısında yaptığı kura çekimiyle gerçekleşti.
Kendisi de lisanslı basketbol oyuncusu olan, dijitalde futbol oynamayı seven ve FIFA tutkunu olan Yağmur Tanrısevsin, “Çok heyecanlı maçlar bizi bekliyor. Ben de sahadaki yeteneklerinin dışında 18 takımı temsil eden futbolcuların FIFA performanslarını çok merak ediyorum” diye konuştu.

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