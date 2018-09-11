Yasak Elma 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Yasak Elma son bölüm izle?)

Yasak Elma 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Alihan ve Zeynep arasındaki aşkın alevlendiği yeni bölüm fragmanı diziyi yakından takip edenleri heyecanlandırdı. Yasak Aşk son bölümde neler oldu? İşte Yasak Aşk 14. yeni bölüm fragmanı ve 13. son bölüm özeti...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yasak Elma dizisi dün akişam FOX TV’de 2. sezonuna başladı. Yeni bölümde nefeslerin tutulduğu sahneler sonunda aşk dolu bir yeni bölüm fragmanı geldi. Yasak Elma’da Alihan Zeynep’in gönlünü kazanmak için elinden geleni yapıyor. Dizinin yeni bölümünün ardından 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte son bölüm özeti ve Yasak Elma yeni fragman…

YASAK ELMA 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Şengül'ün ihanetiyle sarsılır. Halit'e sürekli kendini ispat etmek zorunda olması onu çok yormuştur. Ender'le olan savaşını kaybettiğine inanarak evliliğiyle ilgili önemli bir karar alır. Zeynep ise Yıldız'ın aldığı karardan habersiz Amerika'ya varır. Alihan Zeynep'e yetişememesinin üzüntüsünü yaşarken Zeynep'i geri kazanmanın yollarını arayacaktır.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE