Yılın davasında söz Amber Heard’de: Tek çıkış yolumun ‘ölüm’ olduğunu söyledi

Johnny Depp'in The Sun gazetesine açtığı iftira davasında söz sırası eski eş Amber Heard'e geçti. Heard, şiddet uygulayan değil, şiddet gören taraf olduğuna dair verdiği ifadede, Johnny Depp için "Beni öldürmekle tehdit etti" dedi.

Johnny Depp’in İngiltere’nin en çok satan gazetesi The Sun’a karşı açtığı dava Londra’daki Yüksek Mahkeme’de devam ediyor. Amber Heard, Depp’in kendisini çok ağır düzeyde istismar ettiğini ve şiddet uygulayan değil, şiddet gören taraf olduğunu söyledi.

Ünlü aktörün özellikle ilişkilerinin son dönemlerinde kendisini birçok kez öldürmekle tehdit ettiğini söyleyen Heard, “Bazı olaylar öyle vahimdi ki, kasten ya da kontrolünü kaybedip beni öldüreceğinden korktum” şeklinde konuştu.

“BOĞAZIMI SIKARAK NEFESSİZ BIRAKMAYA ÇALIŞIRDI”

34 yaşındaki Heard’ün dış görünüşünü Depp’in takıntı haline getirdiğini ve bazı kıyafetler giydiğinde, ‘sürtük, şöhrete aç, dikkat çekme fahişesi’ gibi hakaretler işittiğini anlattı. Yaşadığı istismar boyutunun yumruk, tokat, kafa atmak ve boğazını sıkarak nefessiz bırakmaya kadar gittiğini belirten Heard, “Beni kaldırıp bir yerlere fırlatır, saçımı çeker ve cam bardak gibi cisimler de atardı” dedi.

Heard, Depp’in öfke nöbetlerinin ardından kabahati, “Canavar” adını taktığı bir öteki-benliğe attığını söyledi.

Depp’in avukatı Eleanor Laws, ünlü aktörün evlilik anlaşması imzalamak konusunda kavga ettikleri ve Amber Heard’ü para peşinde olduğu şeklinde suçladı. Suçlamalara karşılık Heard, “Asla Johnny’nin parasının peşinde olmadım. Depp bana, tek çıkış yolumun ölüm olduğunu söyledi” dedi.

Dava süresince suçlamaların düzmece olduğunu ve kendisinden para kopartmak için uydurulduğunu söyleyen Depp’in tanıkları da, davada kendisini destekleyecek ifadeler verdi.