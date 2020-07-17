Winona Ryder ve Vanessa Paradis’ten Johnny Depp’e destek: Asla şiddet kullanmayan çok iyi bir insandır

Winona Ryder ve Vanessa Paradis’ten Johnny Depp’e destek: Asla şiddet kullanmayan çok iyi bir insandır

Bir haftadır Londra Yüksek Mahkemesi’nde görülen dava için hazırlanan ve basına paylaşılan tanık ifadelerinde Winona Ryder, eski eşi Amber Heard’ün Depp’ten ağır şiddet gördüğü iddiasına karşılık, “İmkansız” dedi.

“İNANMAK İMKANSIZ”

Ryder’ın ifadesinde, “Doğru ve dürüstçe konuşuyorum, ben onu sadece gerçekten çok iyi bir insan olarak bilirim. İnanılmaz sevgi dolu, son derece şefkatli bir adamdır. Benim için ve sevdikleri için hep koruyucu olmuştur. Ben onunla birlikteyken kendimi çok güvende hissederdim” cümlelerine yer verdi.

Kimseye yalancı demek istemediğini vurgulayan Ryder, “Johnny ile deneyimimden, böylesi korkunç suçlamaların doğru olduğuna inanmak imkansız. Benim bildiğim haliyle kendisi hakkındaki suçlamaları üzücü buluyorum” dedi.

“NAZİK, KİBAR, CÖMERT VE ŞİDDETE BAŞVURMAYAN BİRİ”

Ünlü Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis, 25 yıldır tanıdığı ve 14 yılında hayat arkadaşı olduğu, birlikte iki çocuk büyüttüğü Depp’i tüm bu zaman boyunca ince, nazik, kibar, cömert ve şiddete başvurmayan bir kişi ve baba olarak tanıdığını belirtti.

Paradis de tıpkı Ryder gibi, Heard’ün suçlamalarının kendi tanıdığı Johnny Depp ile hiçbir ilgisinin olmadığını, uzun yıllara dayanan deneyiminde Depp’in kendisine asla şiddete ve istismara başvurmadığını vurguladı.

Paradis, “Bu acayip açıklamaların gerçekten rahatsızlık yarattığına ve aynı zamanda onun kariyerine de zarar verdiğine tanık oldum. Maalesef insanlar bu yalanlara inanmaktan kendilerini alamadı” şeklinde konuştu.