Johnny Depp’in koruması, yalan söylediğini itiraf etti

Johnny Depp’in The Sun gazetesine açtığı davada 16 yıldır aktörün korumalığını yapan Malcolm Connolly, mahkemede ifade verdi. The Guardian’ın haberine göre Connolly, Johnny Depp’in Amber Heard’e şiddet uyguladığını hiçbir zaman görmediğini, “Bir kadına vuran hiçbir erkeğe tahammül etmezdim. Kim olursa olsun, o benim patronum olsa bile. Papa olsa bile” sözleriyle Depp’i savundu.

Connolly, 2015 yılının mart ayında, Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı filminin çekimleri sırasıda Avustralya’da bulunan çiftin arasında geçen kavgadan da bahsetti. Bu kavgada Depp, Heard’ü kendisine attığı şişe sonucunda parmağını kesmekle suçladı. Olayın yaşandığı dönemde Johnny Depp’in kendi parmağını kestiği ile ilgili haberler de çıktı.

Malcolm Connolly, bu durumun gerçekle ilgisi olmadığını söyledi. Yaşanan kavganın ardından Depp, korumasına, “Az önce parmağımı kesti” demiş. Johnny Depp’in parmağını kendi kestiği yönündeki haberleri kendisinin çıkardığını itiraf eden Connolly, filmin itibarını zedelememek için böyle bir yol izlediklerini söyledi.

“JOHNNY DEPP İSTİSMARCISINI KORUYAN BİR MAĞDUR”

Connolly, Depp’in bu davranışıyla istismarcısını korumaya çalışan bir mağdur davranışı sergilediğini ifade etti. Diğer yandan bu ifadeye karşılık olarak, davada The Sun gazetesini temsil eden Sasha Wass, Amber Heard tarafından tutulan günlükten birkaç sayfa okudu. Heard’ün günlüğünde, 2015 yılında çiftin balayında korkunç bir kavga ettiklerini ve bu kavganın sonucunda Johnny Depp’in gömleğini Heard’ün boynunu sıkmasıyla sona erdiği yazıyordu.

Çifte balayında eşlik eden Connolly ise Johnny Depp’in Amber Heard’e vurduğunu görmediğini ya da ona bunu yaptığını söylemediğini belirtti.