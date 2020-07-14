Johnny Depp’in eski nişanlısı Winona Ryder, duruşmada ifade verecek

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e şiddet uygulamakla damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı iftira davası devam ediyor. Her ayrıntısı ses getiren davada şimdi de Depp'in eski nişanlısı Winona Ryder, kendisine hiçbir zaman şiddet uygulamadığını söyleyecek.

Johnny Depp’in, kendisini ‘eşini döven biri’ olarak damgalamakla suçladığı The Sun gazetesine açtığı dava sürüyor. Times’ın haberine göre, 1990’dan 1993’e kadar Depp ile nişanlı olan Winona Ryder, davada ifade verecek.

Depp ile 1989’da tanışan ve Makas eller filminde birlikte rol alan Ryder, mahkemeye Depp ile yaklaşık 4 yıl süren ilişkisini anlatacak ve ifadesinde kendisine karşı hiçbir zaman istismara ya da şiddete başvurmadığını, aksine son derece şefkatli biri olduğunu açıklayacak.

Dava ile ilgili sızan bilgilere göre Winona Ryder vereceği ifadede, Depp’in çok yakın bir arkadaşı olduğunu söyleyecek. Ryder’ın Depp’i savunurken “Amber ile evliliğinde tabii ki orada değildim fakat son derece farklı olan deneyimlerimden yola çıkarak ona karşı yapılan suölamaları duyduğumda şoke oldum, şaşırdım ve üzüldüm. Muazzam düzeyde saldırgan olduğu fikri, tanıdığım ve aşık olduğum Johnny’den en uzak şey. Bu suçlamaları aklım almıyor. Onunla kendimi çok güvende hissediyordum” diyeceği iddia edildi.

The Sun’ın avukatları ise Depp’in eski partnerleri Winona Ryder ve Vanessa Paradis’in olayla alakalarını görmedikleri için kanıt sunmalarını engellemeye çalıştığı bildirildi.