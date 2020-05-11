Yılmaz Morgül, “Seda Sayan ve Safiye Soyman’ı sildim”

Şarkıcı Yılmaz Morgül, Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programına telefon ile bağlandı. Annesiyle ilk kez ekran karşısına çıkan Morgül, iki arkadaşını hayatından çıkardığını söyledi.

Şarkıcı Yılmaz Morgül, Anneler Günü'nü Alzheimer hastası olan annesi Fatma Morgül ile geçirdi. Yıllardır annesinin tüm bakımıyla ilgilenen Morgül, geçtiğimiz haftalarda annesinin hastalandığını ve bu durumu sosyal medya hesabından paylaştığını dile getirdi.

“HAYATIMDAN ONLARI ÇIKARDIM”

Annesinin hasta olduğunu duyan kişinin kendisine ‘Geçmiş olsun' dediğini ama Seda Sayan ile Safiye Soyman'ın aramadığını söyledi. Ardından Yılmaz Morgül “Hayatımdan onları çıkardım” dedi.