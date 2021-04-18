Kuş tutkunlarının rotası Bafa

Muğla ve Aydın arasında yer alan Bafa Gölü hem tarihi hem de doğası ile son yıllarda önemli bir turizm merkezi haline geldi. Bölgedeki doğal hayatın zenginliği, kuş tutkunlarının da buraya akın etmesine neden oluyor.

Göl ve çevresi kuş gözlem turizmi açısından Türkiye'nin en iyi doğal alanları arasında gösteriliyor. Özellikle gölün kuzeyindeki Serçin bölgesi, “kuş cenneti” olarak biliniyor.

Burada Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü'nün yaptığı manzara seyir terasları ve bir kuş gözlem kulesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Serçin Köyü'nde bir eko turizm merkezi bulunuyor.

BÖLGEYE KATKISI BÜYÜK

Kuş gözlem turizmi, Bafa'nın tanıtımına ve bölge ekonomisine katkı yapacak önemli bir faaliyet olarak görülüyor. Kuş gözlemcilerinin genellikle eğitimli ve çevre bilinci yüksek kesimlerden oluşmasının da doğanın korunmasına ve çeşitliliğin artmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor. Gölün çevresinde, konukları en iyi şekilde ağırlayabilecek zengin yöresel mutfağa sahip iddialı konaklama tesisleri de bulunuyor.

BÖLGEDE KAÇAK AVCILARA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yöre sakinleri ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin desteği ile bölgenin korunması için olağanüstü bir mücadele yürütüyor. Tabiat parkı olması nedeniyle Bafa Gölü'nde av yapılması kesinlikle yasak. Ancak av yasağı olmasına rağmen, göl ve çevresindeki zengin kuş çeşitliliği kaçak avcıların buraya yönelmesine neden oluyor. DKMP görevlileri bölgede gece gündüz sürekli denetimlerini yapıyor, kaçak avcılara göz açtırmıyor. Yakalananlar ağır cezalara çarptırılıyor.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN TÜRLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Beşparmak (Latmos) Dağları'yla muhteşem bir doğal bütünlük oluşturan Bafa Gölü'nün ev sahipliği yaptığı kuş türleri, mevsime göre değişiyor. Bölge, nesli tehlike altındaki birçok tür dahil, 261 kuş türüne üreme, beslenme ve kışlama ortamı sağlıyor. Kaşıkçı Kuşu, Gri ve Akbalıkçıl, Küçük Karabatak, Bataklık Kırlangıcı, Mahmuzlu Kızkuşu gibi kuş türleri Bafa Gölü'ndeki adacıkları mesken tutuyor. Dünyada nesli tehlike altında olan Ak Kuyruklu Kartal ise gölün kuzeyindeki Beşparmak ve güneyindeki Ilbıra Dağları'nı üreme bölgesi olarak seçiyor.

ÜREME VE BESLENME ALANI

Kış aylarında göle barınmak ve beslenmek amacıyla nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Boz Ördek, Elmabaş Patka, Uzunbacak, Arıkuşu, Sakarmeke'yle birlikte pek çok kuş türü ve binlerce flamingo geliyor. Genellikle Büyük Menderes Deltası'nda üreyen ve yine nesilleri küresel ölçekte tehlike altında bulunan Tepeli Pelikanların en önemli beslenme alanını oluşturan Bafa Gölü, “Önemli Kuş Alanı” statüsü taşıyor.