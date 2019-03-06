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1990’lar modasını özleyenler için 90’lar moda rehberi
1990’lar modasını özleyenler için 90’lar moda rehberi
Zaman tünelinde yolculuğa çıkmaya hazır masınız? İşte 1990’lı yılların özlemiyle yanıp tutuşanlar için 90’ların moda rehberi...
Moda 6 Mart 2019 - 14:00

Friend's seyredip Rachel olmayı ve New York'a taşınmayı hayal ettiğimiz yıllardı.Titanic'i izlerken iç geçirdiğimiz, Pulp Fiction'ı gördükten sonra cool'luğun kitabını yazabileceğimizi sandığımız, Cem Özer ve Okan Bayülgen'i seyretmek için uykusuz kaldığımız zamanlardı. Dudaklarımızı koyu renk kalemle çerçeveleyip, kaşlarımızı ancak ip kıvamına gelince güzel bulurduk. Becerebilenler saçlarını ‘tost' yapardı (Evet, tost; inanmıyorsanız Google'da aratın) ya da saçlar geride bağlanıyorsa, muhakkak önden iki tutam bırakılırdı. Elimizden Tamagotchi'lerin düşmediği, WhatsApp'ın atası sayılabilecek ICQ'dan haberleştiğimiz dönemlerdi. Walkman'den CD çalara henüz terfi ettiğimiz, yerin göğün Türkçe popla inlediği günlerdi. İşte, 90'lar hasretiyle yanıp tutuşanlar için, 90'lı yılların- ver artık herkesin bildiği üzere, pek çoğu şimdilerde de görülen dokuz moda trendi…

Slip elbise içine tişört giymek.

Slip elbise – tişört kombini: Elbise, ip askılı, tişört de tercihen beyaz olmalı. “Kışın ortasında ne tişörtü, donarım!” diyenler boğazlı kadife kazak da giyebilir.

90’larda saç bandı takmak çok popülerdi.

Saç bantları: Belki hala kimilerimiz evde kullanıyoruz bu renkli saç bantlarını. Yoksa da dert değil, şu an her yerde hala satılıyor.

Baştan aşağı jean kombin yapmak da çok popülerdi.

Denim on denim: Jean pantolon, jean gömlek, jean ceket ve hatta varsa jean ayakkabı… Şu an gözünüze oldukça rüküş bir görünüm gelebilir ama 90’larda çok havalıydı.

Günümüzde de trend olan göbeği açıkta bırakan tasarımlar 90larda da çok sık tercih ediliyordu…

Göbekler fora: Göbeği açıkta bırakacak üst bulmakta pek zorlanmazsınız, yine moda oldu çünkü.

90’ların olmazsa olmazı şapkalar…

Şapkalar: Desenli, çiçekli veya düz renkli, hiç fark etmez, yeter ki şapka başınızdan eksik olmasın.

Geçtiğimiz yaza damgasını vuran ve Kim Kardashian tarafından yeniden hayatımıza giren bisikletçi taytları 90’larda da çok modaydı.

Bisikletçi taytları: Son yıllarda spor salonlarından sokağa taşınan taytlar cephesinde ‘öze dönüş' söz konusu. Kısa ve dar, tabii ki seksi.

90’larda ‘Freebag’ olarak bildiğimiz bel çantalarını ise iki yıl önce Kendall Jenner yeniden hayatımıza dahil etmişti.

Bel çantaları: Kabul edelim, ellere kollara özgürlük tanıyan pratik bir icat. Şimdilerde de moda. Ama omzunuza çapraz asmayın, hakkını verin, belinize bağlayın.

Oduncu gömleklerini 1990’larda kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin üzerinde görmeniz mümkündü…

Oduncu gömlekleri: Moda olmaktan hiç çıktılar mı, emin değiliz aslında. İyi bakın gardıroplara, karşınıza çıkma ihtimali yüksek. Ez azından erkeklerin dolabında vardır!

Choker yani tasma kolyeler, kıyafetlerin vazgeçilmez en önemli aksesuarlarından biriydi…

Tasma kolyeler: Tasma kolyeler bir diğer adıyla choker'lar. Plastik veya siyah kadifeden olanlarla 90'lar imajınız tam.

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