1990’lar modasını özleyenler için 90’lar moda rehberi

Friend's seyredip Rachel olmayı ve New York'a taşınmayı hayal ettiğimiz yıllardı.Titanic'i izlerken iç geçirdiğimiz, Pulp Fiction'ı gördükten sonra cool'luğun kitabını yazabileceğimizi sandığımız, Cem Özer ve Okan Bayülgen'i seyretmek için uykusuz kaldığımız zamanlardı. Dudaklarımızı koyu renk kalemle çerçeveleyip, kaşlarımızı ancak ip kıvamına gelince güzel bulurduk. Becerebilenler saçlarını ‘tost' yapardı (Evet, tost; inanmıyorsanız Google'da aratın) ya da saçlar geride bağlanıyorsa, muhakkak önden iki tutam bırakılırdı. Elimizden Tamagotchi'lerin düşmediği, WhatsApp'ın atası sayılabilecek ICQ'dan haberleştiğimiz dönemlerdi. Walkman'den CD çalara henüz terfi ettiğimiz, yerin göğün Türkçe popla inlediği günlerdi. İşte, 90'lar hasretiyle yanıp tutuşanlar için, 90'lı yılların- ver artık herkesin bildiği üzere, pek çoğu şimdilerde de görülen dokuz moda trendi…

Slip elbise – tişört kombini: Elbise, ip askılı, tişört de tercihen beyaz olmalı. “Kışın ortasında ne tişörtü, donarım!” diyenler boğazlı kadife kazak da giyebilir.

Saç bantları: Belki hala kimilerimiz evde kullanıyoruz bu renkli saç bantlarını. Yoksa da dert değil, şu an her yerde hala satılıyor.

Denim on denim: Jean pantolon, jean gömlek, jean ceket ve hatta varsa jean ayakkabı… Şu an gözünüze oldukça rüküş bir görünüm gelebilir ama 90’larda çok havalıydı.

Göbekler fora: Göbeği açıkta bırakacak üst bulmakta pek zorlanmazsınız, yine moda oldu çünkü.

Şapkalar: Desenli, çiçekli veya düz renkli, hiç fark etmez, yeter ki şapka başınızdan eksik olmasın.

Bisikletçi taytları: Son yıllarda spor salonlarından sokağa taşınan taytlar cephesinde ‘öze dönüş' söz konusu. Kısa ve dar, tabii ki seksi.

Bel çantaları: Kabul edelim, ellere kollara özgürlük tanıyan pratik bir icat. Şimdilerde de moda. Ama omzunuza çapraz asmayın, hakkını verin, belinize bağlayın.

Oduncu gömlekleri: Moda olmaktan hiç çıktılar mı, emin değiliz aslında. İyi bakın gardıroplara, karşınıza çıkma ihtimali yüksek. Ez azından erkeklerin dolabında vardır!

Tasma kolyeler: Tasma kolyeler bir diğer adıyla choker'lar. Plastik veya siyah kadifeden olanlarla 90'lar imajınız tam.