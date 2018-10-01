Bensu Soral ve Hakan Baş muhteşem bir düğünle evlendi

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Oyuncu Bensu Soral ve iş adamı Hakan Baş, cumartesi günü Four Seasons Otel’de muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Davete magazin camiasından, sosyeteden ve iş dünyasından pek çok kişi katlıdı. Ünlülerin akın ettiği düğüne Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı, Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan, Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Yıldızhan, Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin, Esra Erol ve eşi Ali Özbir, Dilan Deniz gibi bir çok ünlü geldi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı düğünde nikah şahitliğini ise Mustafa Sandal yaptı…

Bensu Soral gelin alma, nikah ve nikah sonrası olmak üzere 2 gelinlik 1 elbise giydi. Gelinlikler Tuvana Büyükçınar imzalıydı. Nikahta giydiği gelinlik ünlü oyuncuya çok yakışmış. Göz yormayan apolet detayı, dozunda göğüs dekoltesi, abartıdan uzak işlemeleri, şık topuzu ve doğal makyajıyla tam bir gelin gibiydi.

Nikah sonrası giydiği hakim yaka, dantel işlemeli, alt kısmı tüylü gelinliği de şıktı ama 2 gelinlik fazla olmuş gibi geldi bize…

2 gelinlik yerine bir ana gelinlik bir de son zamanların trendi beyaz bir elbise giyebilirdi…

Hakan Baş ise Serdar London by Serdar Uzuntaş marka damatlık giydi… Kendisi James Bond’a benzetildi. Hatta ‘Yakışıklılığıyla Bon’u kıskandırır’ gibi yorumlar yapıldı. Yakıştırmalara, damatlığına lafımız yok, ne var ki o ayakkabılar…

İşte o damatlığın altına giyilmesi gereken en son model olan ayakkabılar tüm şıklığı bozuyor. Hadi oldu olacak pantolon paçaları da kısa olsaydı… Kısacası; bu ayakkabı seçimi öyle yanlış olmuş ki, damatlık bile sanki üzerine bir beden büyük gibi görünüyor. Ayrıca eleştirdiğimize bakmayın. Soral ve Baş, sevdiğimiz çiftlerden ve son zamanlarda gördüğümüz birbiriyle en uyumlu, en eğlenceli hatta belki en aşık çift. Ama ayakkabıları görmezden gelemezdik…