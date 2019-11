Met Gala’nın teması ‘Zaman Hakkında: Moda ve Süreç’ oldu

2020 Met Gala'nın teması, "Zaman Hakkında: Moda ve Süreç" - About Time: Fashion and Duration olarak belirlendi. Galanın temasının ilhamı, 1992 yapımı Orlando adlı filmden, Virginia Woolf'dan ve felsefeci Henri Bergson'ın teorilerinden alınmış...

Her yıl New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü'ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen MET Gala’nın 2020’deki teması “Zaman Hakkında: Moda ve Süreç” – About Time: Fashion and Duration olarak belirlendi. Temanın çıkış noktası ise 1992 yapımı Orlando adlı filmi, Virginia Woolf ve felsefeci Henri Bergson…

2020’deki sergiyi Louis Vuitton üstleniyor ve markanın kadın koleksiyonları sanat yönetmeni Nicholas Ghesquiere, Meryl Streep, Emma Stone, Lin-Manuel Miranda ve Anna Wintour ile birlikte Met Gala’nın eş başkanlığını yapacak.

New York’taki en özel sosyal etkinliklerden ve en büyük yardım gecelerinden biri olarak değerlendirilen MET Gala, gelecek yıl 4 Mayıs’ta yapılacak. Gala sonrası ise, kostüm Enstitüsü’nün bahar sergisi, Zaman Hakkında: Moda ve Süreç, 7 Mayıs – 7 Eylül 2020 tarihlerinde ziyarete açık olacak.