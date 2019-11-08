Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Met Gala’nın teması ‘Zaman Hakkında: Moda ve Süreç’ oldu
Met Gala’nın teması ‘Zaman Hakkında: Moda ve Süreç’ oldu
2020 Met Gala'nın teması, "Zaman Hakkında: Moda ve Süreç" - About Time: Fashion and Duration olarak belirlendi. Galanın temasının ilhamı, 1992 yapımı Orlando adlı filmden, Virginia Woolf'dan ve felsefeci Henri Bergson'ın teorilerinden alınmış...
Moda 8 Kasım 2019 - 14:55

Her yıl New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü'ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen MET Gala’nın 2020’deki teması “Zaman Hakkında: Moda ve Süreç” – About Time: Fashion and Duration olarak belirlendi. Temanın çıkış noktası ise 1992 yapımı Orlando adlı filmi, Virginia Woolf ve felsefeci Henri Bergson…

Kardashian ve Jenner aileleri…

2020’deki sergiyi Louis Vuitton üstleniyor ve markanın kadın koleksiyonları sanat yönetmeni Nicholas Ghesquiere, Meryl Streep, Emma Stone, Lin-Manuel Miranda ve Anna Wintour ile birlikte Met Gala’nın eş başkanlığını yapacak.

Lady Gaga

New York’taki en özel sosyal etkinliklerden ve en büyük yardım gecelerinden biri olarak değerlendirilen MET Gala, gelecek yıl 4 Mayıs’ta yapılacak. Gala sonrası ise, kostüm Enstitüsü’nün bahar sergisi, Zaman Hakkında: Moda ve Süreç, 7 Mayıs – 7 Eylül 2020 tarihlerinde ziyarete açık olacak.

Naomi Campbell

Jennifer Lopez

Emily Ratajkowski

Etiketler