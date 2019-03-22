Sudi Etuz’dan Çiçek Pasajı’nda defile

Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında ‘Kayıp Duygular’ adlı 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu sergileyen Sudi Etuz markasının yaratıcısı Şansım Adalı, defilesini de Çiçek Pasajı avlusunda gerçekleştirdi.

Tasarımcının Çiçek Pasajı’nı seçmesinin nedeni ise çocukluğuna dayanıyor. 28 yıl önce ailesiyle güzel vakit geçiren, hala daha aileiyle buluşma yeri olan pasajla eski günleri yad etmiş…

Farklı duygu geçişlerinin anlatıldığı koleksiyonda fuşya, mor ve siyah koleksiyonun ana renklerini oluştururken, bu renklerin alt ve üst tonları da göze çarpıyor. Siyah tasarımların içinde belli belirsiz göze çarpan swarovski taşlar ne kadar karamsarlığa kapılsak da bir yerde mutlaka ışığı gördüğümüzün mesajını en etkili haliyle veriyor.