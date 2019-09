Yeni neslin yeni mesleği; Moda Tasarımcılığı

Günümüzde gençler sayesinde pek çok yeni iş kolu hayatımıza girdi… Sosyal medya fenomenliği, moda fotoğrafçılığı, web tasarımı, dijital pazarlama, blog yazarlığı ve daha pek çok güncel meslek, gençlerin hem daha çok para kazanmak hem de popüler olmak için başvurduğu mesleklerden bazıları. Moda Tasarımcısı olmak da özellikle son yıllarda gençlerin ilgi odağı olmaya başladı. Bu işi gerçekten isteyen ve hakkıyla yapanların dışında, sırf popülerlik adına tercih edenler de yok değil… Üstelik bu işi yapan usta isimlerin aksine, kısa yoldan para kazanmanın ya da ünlü olmanın peşindeler…

Tabii ki herkes böyle değil. Türkiye’nin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, ilk moda okulu İstanbul Moda Akademisi’nden mezun olan, yarışmalarda derece elde eden ve ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden pek çok genç tasarımcımız var. Peki iyi bir tasarımcı olabilmek için ne gibi özelliklere sahip olmak gerekir? Nasıl bir eğitim sürecinden geçilmeli? Tasarımcı olabilmek için kaç yıl eğitim alınmalı? Tüm sorulan cevabını İstanbul Moda Akademisi (İMA) Direktörü Seda Lafçı’dan öğrendik…



Öncelikle İstanbul Moda Akademisi’nden bahsedelim mi?

İstanbul Moda Akademisi'nin moda yolculuğu 11 yıl önce başladı. Avrupa Birliği, Ticaret Bakanlığı ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) iş birliğiyle 2007 yılında kurulan İMA, eğitim faaliyetlerine fiilen 2008 yılında başladı. Sektörün geleceğine yön verecek yaratıcı, yenilikçi moda profesyonellerini yetiştirerek moda ve tekstil sektörüne katma değer sağlamak; fark yaratacak nesiller yetiştirmek için kurulan İMA’da ‘Moda Tasarımı’, ‘Moda Yönetimi’, ‘Teknoloji ve Ürün Geliştirme’, ‘Moda İletişimi ve Medya’ başlıkları altında eğitimler veriyoruz. Başarılı moda tasarımcıları, sektörün ileri gelen profesyonelleri de eğitmen kadromuzda.



Burada öğrenci olabilmek için neler gerekli?

İMA öğrencisi, araştırmacı, moda eğitimini dünyanın her yerinde ortaya koyabilecek, yetenekleriyle yoğrulmuş, çağdaş bakış açısına sahip, öğrenmeye hayatının her aşamasında devam eden, yaratıcı ve özgün birer dünya vatandaşı özelliklerine sahip olmalı.



Okuldan mezun olabilmek için kaç yıl eğitim almak gerekiyor?

İMA'da Akademik Programlar, hazırlık, lisans ve lisans üstü master class olarak kurgulanır, hazırlık programı bir eğitim dönemi süresince devam eder. Lisans programımızı University of the Arts London / London College of Fashion (LCF) iş birliğinde yürütüyoruz, 3 yıllıktır. İkinci yılın sonunda LCF'e geçiş hakkı sunulur. İlk 2 yılında İMA'da eğitim alan öğrenciler, yeterliliklerine ve tercihlerine göre LCF'de veya İMA'da eğitim almaya devam eder. Master class düzeyinde yer alan programlarımız ise yine 7-9 ay süren programları kapsar ve Bora Aksu gibi sektörün önde gelen moda tasarımcılarının danışmanlığında devam eder.



Eğitimini tamamlayan öğrenciler mezun olunca ya da sertifika alınca hangi alanlara yönleniyor?

Öncelikli olarak tüm eğitim programlarımızda staj imkânı sunuyoruz ve eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, eğitim aldıkları alanlarda, sektörün önde gelen markalarında staja yönlendiriliyor. Bununla birlikte öğrencilerimiz önemli markalara mini bir koleksiyon sunuyor. Bu projeler sadece moda tasarımı alanıyla sınırlı değil moda yönetimi, moda fotoğrafçılığı, moda editörlüğü, styling gibi tüm programlarımızda projeler mevcut. Tüm bunların yanı sıra Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamındaki New Gen Defileleri, Sektör Buluşmaları etkinliğimiz ve bu sene ilki düzenlenen İMA Show mezunlarımızın endüstriye girmelerine olanak sağlayan en güçlü platformlarımız. Şimdiye kadar 12 binden fazla mezun verdik ve kendi markasını kuran, kurma yolunda başarılı adımları olan mezunlarımız da bir hayli fazla…



Son zamanlarda gençler oldukça ön planda. Gençleri sektöre kazandırmak moda sektörünü hareketlendirmek için bu bir strateji mi?

Aslında her ikisi de diyebiliriz. Ülkemizde moda sektörünün büyümesi, yeni markaların oluşumu, yeni girişimlerin desteklenmesiyle birlikte sektörün yeni soluklara ihtiyacı doğuyor. İMA olarak sektörü desteklemek ve gençleri yönlendirme noktasında hazır giyim sektöründeki kurumlarla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimiz daha da önem kazanıyor. Gençlerin tüm sektörü bir arada görebilecekleri, endüstrinin tüm aktörlerini tanıyabilecekleri ve network kurabilecekleri en önemli platform İstanbul Moda Haftası. Yeni nesil tasarımcıların desteklendiği New Gen Defilesi de moda haftası takviminde yer alan ve oldukça ilgi gören önemli defilelerden biri.



Eskiden çok nadir olsa da, günümüzde lisanlı ya da lisanssız pek çok moda tasarım okulu açıldı. Taleplerde ne kadar bir artış oldu?

Hazır giyim ve moda sektörü ülke ekonomisinin en büyük ikinci sektörü. Buna paralel olarak gelişen moda endüstrisinin nitelikli eleman ihtiyacı da bu büyümeyi destekliyor. Tasarımın yanı sıra yönetimden pazarlamaya, styling'den moda fotoğrafçılığına kadar sürece dahil çok fazla iş kolunun oluşması nedeniyle istihdam potansiyeli doğdu. Bu alanda eğitim veren tüm kurumların da sektörü bütünüyle ele almaları, endüstriyi yöneten ve sürdürülebilirliğini sağlayan tüm alanlara yönelik donanımlı profesyonel yetiştirmeleri önem taşıyor.



Gençler artık tasarıma yöneldi. Eskiden meslek olarak görülmeyen hatta terzi mi olacaksın diye yorumlanan şey artık en çok tercih edilen meslek haline geldi. Neye bağlıyorsunuz bunu?

Dünyanın en önemli hazır giyim üreticilerinden biri Türkiye. Hazır giyim sektörü ihracat açısından Türkiye'nin lokomotif sektörleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Ulusal markalarımızın güçlenmesi, uluslararası iş birliklerinin oluşumu, tasarımcı markalarımızın artması, uluslararası dev markaların Türk perakende sektörüne girişleri, moda basını ve moda sektörü ile ilgili diğer iş kollarının ortaya çıkışını bu gelişimin yansımaları olarak düşünebiliriz. Moda endüstrisindeki büyümeye bağlı olarak ortaya çıkan nitelikli ve eğitimli eleman ihtiyacı beraberinde yeni iş fırsatları da sunuyor.



Günümüzde genç tasarımcılar öne çıkıyor, özellikle tasarımları dikkat çekici… Lakin baktığımız zaman tasarımdan çok uzaklar. Yani usta isimlerden gördüğümüz tasarımlarla alakası yok. Artık koleksiyonlar tamamen şov amaçlı yapılıyormuş gibi…

Moda sektörünün oldukça dinamik ve kendini çok hızlı yenileyen, değişime çok açık bir sektör olduğunun altını çizmekte fayda var. Yaratıcılık, gözlem ve araştırma gerektiriyor. Elbette genç tasarımcılar kendi yeteneklerini yaratıcılıklarını gösterecekler. Bu sektörde kariyer hedefleyen kişilerin her zaman görüşlerini genişletmeye ve bulundukları toplumu iyi analiz etmeye ihtiyaçları var. Sektörün disiplinler arası ele alınması çok önemli. Dünyayı takip etmeleri, kendilerini yaratıcı açıdan besleyecek çalışmalarda bulunmaları ve mesleki becerilerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor. Ancak bu şekilde imzalarını bulabiliyorlar. Buna ek olarak bazı gençler bu alana sadece şov amaçlı da bakıyor olabilirler. Ortaya çıkan işler de tamamen yaratıcılıktan uzak ve konuşulur olmakla ilgili olabiliyor. Tabii o noktada biz öğrencilere müdahale ediyoruz. Bir moda koleksiyonu her ne kadar yaratıcı olmalıysa da giyilebilir parçalar içeriyor olması da önemli.



Gençler tasarımcılığı havalı olsun diye mi yoksa gerçekten meslek sahibi olabilmek için mi istiyor?

İMA ya öğrenci alımında dikkat ettiğimiz önemli bir konu da aslında adayın sektörü ne kadar bildiği. Ülke çapında ve uluslararası düzeyde sektördeki gelişmeleri takip ediyor olmaları ne kadar ilgili olduklarını da gösteriyor aslında. Bu durum eğitimlerine de yansıyor elbette. Moda aile zoruyla ya da istemeden okunacak bir alan değil. Genelde istedikleri için gelseler de, bir kısım gencin bu alan çok popüler olduğu için, popüler dünyanın kapılarını araladığı için tercih etmeye meyilli olduğunu da gözlemliyoruz. Ancak uzun vadede zaten işin bu tarafında duran gençlerin sıkılıp sektörden elendiğine de tanık oluyoruz.

“ÇALIŞMAYI GÖZE ALARAK MESLEĞE BAŞLAMALILAR”

Moda tasarımcısı olma yolunda ilerleyen gençleri İMA Eş Başkanı Özgür Masur’a da sorduk. Son zamanlarda daha çok şov amaçlı koleksiyonlar çıkaran tasarımcılar hakkında “Bizlerin de bundan 20 sene önce yaptığı tasarım ile günümüzde yaptığı tasarım farklı dilleri işaret ediyor. Genç tasarımcıların heyecanlarına, hayal güçlerine saygı duyulması gerektiğine bizlerin ise sadece işin mesleki realizasyonu açısından yol gösteriyor olmamız gerektiğine inanıyorum” diyen Masur, gençlerin bu işi gerçekten sahiplendiğine inanıyor…

Tecrübeli isim, gençlere altın değerinde bir de öğüt veriyor: “Çalışmayı göze alarak mesleğe adım atmaları lazım, aksi büyük hayal kırıklığına yol açar.”