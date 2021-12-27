Altı yıldır iki metrelik teknede yaşıyor: ‘Bu dünya boş’

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaşayan Mustafa Ünlü, altı yıl önce "Bu dünya boş" deyip iki metrelik balıkçı teknesine yerleşti. Ünlü, senede bir kaç kez çocuklarına ziyarete gidiyor. Sandalda soğuk olmasına rağmen yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Ünlü balık avlayarak geçiniyor.

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Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan 59 yaşındaki Mustafa Ünlü, 6 yıl önce tüm düzenini geride bırakarak tek başına tekneye yerleşti.

İki metrelik teknede yaşayan Ünlü, “Ordu’dan sonra İstanbul’da gırgır teknelerinde çalıştım. Bu balık piyasasını ondan dolayı iyi biliyorum. Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizinin her tarafını gezmişimdir. Daha sonra kendime ufak tekne aldım” dedi.

“Yaş ilerledikçe balığın azalmasına rağmen geçinmeye çalışıyoruz” sözlerini kullanan Ünlü, “Alaplı Limanı Karadeniz'in rahat limanlarından rüzgar almayan bir yerdir. Burayı daha sakin gördüğüm için göç balıkları buraya iyi vurur ve iyi avcılık yapılır. Burayı kendime göre daha iyi müsait gördüm, diğer yerlere göre” diye konuştu.

“TEKNEMİN İSMİ ‘YALAN DÜNYA”

Teknesinin adını ‘Yalan dünya’ koyan Ünlü, “Biraz dünyayı yalan görmeye başladık. Dünya bana boş geldi. İnsanlar burada kendilerini kandırıyor gibime geldi. Hayatımızı öyle yalan gibi sürdürmeye gayret ediyoruz. Senede 1 haftalığına çocukların yanına gidiyorum ve telefonla ara sıra görüşüyoruz. Geçimimi balıktan kazanıyorum. Ara sıra buradaki dost ve arkadaşlar yemek getiriyor. Kar yağınca da arkadaşlarımdan biri bana burada bir tane kulübe verdi. Altı sene bu sandalda kaldım, bu soğuk havalarda kalmak kolay değil, ne kadar battaniye kullansan da yine soğuk” ifadelerini kullandı. (İHA)



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