Türkiye’de özellikle Siirt ili ve çevresinde üretilen bittim sabunu, genel olarak cilt, sivilce ve saç bakımında tercih edilmektedir. Peki, bıttım sabunu nedir? Bıttım sabununun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Tamamen organik ve doğal bir ürün olan bıttım sabunu kimyasal madde içermez. Geleneksel yöntemlerle elde edilen sabun, menengiç, çitlembik, çedene, çıtlık ve çitemik gibi isimlerle de bilinmektedir. Cilt sorunlarından saç bakımına kadar çok yönlü olarak kullanılan bıttım sabunu nedir? Bıttım sabununun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

BITTIM SABUNU NEDİR?

Bıttım sabunu, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Siirt ve çevresinde üretiliyor. Sabunun ilk yapıldığı yer Mardin'in Botan bölgesi olmakla beraber Siirt ile özdeşleşmiştir. Bıttım, kahverengi kabukları olan yabani fıstık bitkisidir. Bıttım sabunu da menengiç yağından elde ediliyor. Menengiç, çitlembik, çedene, çıtlık ve çitemik gibi isimlerle de biliniyor.

BITTIM SABUNUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Bıttım sabununun insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Sedef hastalığının etkilerini hafifletir.

– Egzamaya karşı etkilidir.

– Varis oluşumunu hafifletir ve ağrılarını azaltır.

– Saç dökülmesini durdurur.

– Saç derisinde meydana gelen sedef, sivilce ve kepek oluşumunu önler.

– Sivilce oluşumunu önler.

– Cilt lekeleri için etkilidir.

– Erken yaşlarda hormonlardan dolayı yaşanan saç beyazlamasını ortadan kaldırır.

– Saç diplerini güçlendirir.

– Saç derisinde oluşan bakterileri ortadan kaldırır.

– Kepek oluşumunu engeller.

– Siyah noktaların oluşumunu engeller.

– Saç foliküllerini besleyerek yumuşak olmasını sağlar.

– Kuru saçları nemlendirir.

– Cilt yaralarının tedavisinde etkilidir.