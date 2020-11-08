Doğduğu kenti yeniden yarattı

Yılmaz Büyükerşen 83 yıl önce Eskişehir'de doğdu… Doğduğu kenti baştan yaratarak, çorak bir Anadolu kentini, Türkiye'nin Amsterdam'ı yaptı. 8 Kasım'da 84'üncü yaşına giriyor. İşte Büyükerşen ve Eskişehir başarısının öyküsü….

DOLU DOLU YAŞAM: Öğrencilik yıllarında Eskişehir Sakarya Gazetesi'nde muhabirdi. 1963'te Oda Tiyatrosu'nun, 1966'da da belediye tiyatrosunun kuruluşunu sağladı. 1962'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu, ardından doktorasını İngiltere'de tamamladı. 1980'de bitirdiği okulun başkanı oldu. İki yıl sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi rektörüydü.

ŞEHİR DEĞİŞTİ: 1999'da Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yüzde 44 oy ile seçildi. Hemen ardından o çorak Anadolu kentinin çehresi değişmeye başladı. Her seçimde oy oranı yükseldi. Son seçimde de yüzde 52 ile, 5. kez başkanlık koltuğuna oturdu.

ATA'NIN HEYKELİ: Güzel sanatlara yatkınlığını balmumu heykellerde gösterdi. 2013'te Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini açtı. Anıtkabir müzesinde Atatürk'ün bire bir boyutlardaki balmumu heykeli de Büyükerşen imzasını taşıyor. Bu maceranın başlangıcını da “1966'da Londra'daki ünlü Madame Tussauds Müzesi'ni gezdim. Çiçek bozuğu yüzlü, omuzları düşük bir frak giymiş, Atatürk'ten başka herkese benzeyen balmumu heykeli görünce çok moralim bozuldu. Hemen çalışmaya başladım. İlk balmumu heykelimi Anıtkabir'e yaptım” diye anlattı. Büyükerşen, 10 Kasım 2017'de Madame Tussauds'daki heykelin değişmesini de sağladı.

SIRADA BEKİR COŞKUN VAR: Balmumu Heykeller Müzesi'nde, Büyükerşen'in 200 heykeli yer alıyor. Büyükerşen şimdi kısa süre önce kaybettiğimiz yazarımız Bekir Coşkun'un balmumum heykeli üzerinde çalışıyor. Müzenin geliri, kız çocukları ile engelli çocukların eğitimi için kullanılıyor.

20 YILDA ESKİŞEHİR'İ BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRDİ

Büyükerşen son 20 yılda, şehri baştan aşağıya değiştirdi. Şehrin bir öğrenci kenti haline dönüşmesine katkı sağladı. Taşıt ve yayaların kullandığı köprüler yenilendi, yollar yayalaştırıldı, gürültü ve çevre kirliliği önlendi.

Porsuk Çayı'nın temizlenmesiyle birlikte kokudan durulamayan şehir merkezi ferahladı. Yüzlerce dönüme yayılan dev parklar yaptırdı, bozkırın ortasına bir cennet inşa etti. Porsuk Çayı Venedik gibi oldu, üzerinde gondollar dolaşmaya başladı. Porsuk Çayı kayısında yaptırdığı Kent Park'ta 350 metrelik yapay plaj oluşturdu.