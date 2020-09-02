Birçok hamile kadın, doğum sancılarını nasıl anlayacağını, ne kadar süreceğini ve gerçek sancı mı yoksa sadece yanlış bir alarm mı olduğunu nasıl bileceğini merak eder. Peki, doğum sancıları nasıl başlar? Doğum sancısı belirtileri ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Hamilelik sürecinde annede yaşanan birçok değişim hamileliğin son evresinde artmaya başlar. Özellikle son haftalarda oluşan fiziksel ve ruhsal değişim anne adaylarının yaşadığı duyguların zirveye çıkmasına neden olur. İlk defa doğum yapacak anne adayları bu konuda daha büyük endişe ve korkulara sahip olabilir. Aile veya arkadaşlarının yaşadığı doğum hikayeleri gitgide bilinç altında yer alır ve her sancı veya ağrının doğum sancısı olduğunu düşünerek işlerin daha da kötüye gitmesine neden olabilir. Ancak doğuma yaklaşmış olsanız bile yaşadığınız her ağrı doğum sancısının başladığı anlamına gelmez. Peki, doğum sancıları nasıl başlar? Doğum sancısı belirtileri ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

DOĞUM SANCISI NEDİR?

Doğum sancısı, doğumun yaklaşmasıyla birlikte görülen doğum semptomlarından biridir. Doğum sancısı çoğunlukla, Braxton Hicks kasılmalarıyla karıştırılır. Halk arasında yalancı kasılma olarak da bilinen Braxton Hicks kasılmaları, 30 ila 45 saniye kadar sürer. Uterusun üst kısmında hissedilen yalancı doğum sancısı, bir süre sonra aşağı doğru iner. Gerçek doğum sancıları, ağrılı, düzenli ve uzun süreliyken yalancı sancılar, ağrısız ve düzensizdir.

DOĞUM SANCISI NASIL BAŞLAR?

Doğum sancısı, doğum anının yaklaştığının bir habercisidir. Braxton Hicks kasılmalarıyla başlayan doğum sancıları, zaman içinde düzenli, ağrılı ve şiddetli hâle gelir. yalancı doğum sancısı, doğumun başladığının göstergesi değildir. Yalancı doğum sancısı pozisyon değişimiyle ya da masajla geçer ve ağrıya yol açmaz. Gerçek doğum sancısı sırasında rahim kasılmaları daha sık, şiddetli ve ağrılıdır. Doğum sancısına ek olarak kişi sırt ağrısından şikayet edebilir. Anne adayının sırtında bir ağırlık varmış gibi hissetmesine yol açan bu durum regl döneminde hissedilen ağrılardan daha yoğun ve farklıdır. Sancının oluşma sıklığı ve şiddeti giderek artar. Anne adayının hareket etmesiyle ya da istirahatle geçmeyen sancı, doğum gerçekleşene kadar devam eder.

DOĞUM SANCISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamileliğin son haftasında yani hamileliğin 38. haftasında doğum sancıları başlar. Bu, bazen 39. hafta, 40. hafta hatta nadiren 41. hafta da olabilir.

DOĞUM SANCISI BELİRTİLERİ

Doğum sancılarınızın başladığından emin olmak için öncelikle ağrıların nereden başladığına dikkat etmek gerekir. Sancı, ilk olarak karın bölgesinde başlar ve sırt bölgesine doğru yayılır ya da tam tersi olarak sırtta başlayıp karın bölgesine doğru ilerlediği de görülür. Bu ağrılar genellikle kramp şeklindedir.

Doğuma saatler kala yaşanan sancılar sıklaşmaya başlar. Kasık ve karın bölgesinde oluşan bu sancılar şiddetini arttırır ve artık 5 dakikada bir oluşmaya başlar.

Gebeliğin sonlarına yaklaşıldığında artan sancılarla birlikte bebeğin su kesesi patlayarak doğumun yaklaştığı anlaşılabilir. Akan su ile birlikte sancılar devam ediyorsa doktorunuza başvurmanız gerekebilir.