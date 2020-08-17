Anne adaylarının en büyük çabası bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmelerini sağlamak ve gebelik sürecini sorunsuz bir şekilde atlatmaktır. Gebelik boyunca rutin kontroller, beslenme ve egzersizler sizi daha iyi hissettirse de özellikle olumsuz geçen doğum hikayelerini duymak korkularınızın artmasına neden olabilir. Ancak doğumun son anına kadar elinizden gelen her şeyin en iyisini yapmak, sakin olmak ve kendinizi doğuma en pozitif şekilde hazırlamak mucizeye tanık olmanız için size en iyi fırsatı verebilir. Peki doğumu kolaylaştırmak için neler yapılabilir? İşte yanıtları…

Hamilelik kadınların yaşayabildiği eşsiz bir deneyimdir. Kimi zaman zorlukların kimi zaman kaygı ve endişelerin bir arada olduğu sabır isteyen bir süreçtir. Ancak gebelik boyu yaşadığınız tüm sıkıntılar bebeğinizi kucağınıza aldığınızda yerini mutluluklara bırakır ve önünüzde sizi bekleyen uzun bir hayata ilk adımlarınızı atmanızı sağlar. İşte doğumu kolaylaştırmak için yapabilecekleriniz…

SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENİN

Hamilelik boyunca organik ürünler tüketmeye ve yediğiniz yiyeceklerin kendi sağlığınız ve bebeğinizin sağlığına katkıda bulunmasına özen gösterin. Aşırı kilo gebelikte sorunlar yaşamanıza aynı zamanda yağ hücrelerinin hormon salınımını baskılayarak doğumunuzun zorlaşmasına neden olabilir.

EGZERSİZ YAPMAKTAN KORKMAYIN

Egzersiz yapmak vücudunuzu güçlendirir ve kendinizi çok daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Doğuma bedeninizi hazırlamak için ilk 3. Aydan sonra doktorunuzun önerdiği egzersizleri düzenli olarak uygulamaya çalışın. Özellikle bu süreçte yürüyüş, yüzme oldukça faydalıdır.

STERSTEN UZAK DURUN

Sizi endişelendirecek doğum hikayelerinden, bebeğiniz dünyaya geldikten sonra yaşayacağınız zorluklardan bahseden sizi yoran, motivasyonunuzu düşüren, değiştiğinizi söyleyen insanlardan uzak durun. Yaşayacağınız zorlukların zamanla hafifleyeceğini unutmayın. Kendinizi daha iyi hissettirecek şeylere zaman ayırın.

NEFES ALIN

Hem hamilelik süreci hem de doğum için oldukça önemli olan nefes egzersizleri bebeğiniz içinde büyük bir öneme sahiptir. Solunum egzersizleri yaparak karın kaslarınızı ve göğüs kafesini çalıştırabilir nefesinizi nasıl daha iyi kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu sayede doğum anındaki ıkınma sürecini de daha kolay hale getirebilirsiniz.

DOĞUM ANINI BEKLEYİN

Bir an önce doğum yapmak ve bebeğinize kavuşmanın hayalini kurabilirsiniz fakat doğumun gelmesi için kulaktan dolma yöntemlerden kaçının. Normal doğumun bebeğin durumuna göre belirleneceğini unutmamalısınız. O an geldiğinde giderek artan sancılar doğum yapacağınızın sinyallerini verebilir. Bu nedenle doktorunuzdan ayrıntılı bilgiler edinin ve tavsiyelerini mutlaka dinleyin.

VAJİNAL MASAJ UYGULAYIN

Vajinal masaja 36. haftadan sonra başlayarak doğumuzun kolaylaşmasını aynı zamanda epizyotomi (vajinal doğum kesesi) riskini de azaltabilirsiniz.

HURMA TÜKETİN

36. haftanın ardından hurma ve ananas yiyerek oksitosin hormonunu arttırabilir ve doğumun hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Ahududu yaprağı çayını doğum başladığında içerek rahim kaslarına olan etkisini arttırabilir ve bu sayede doğumunuzu kolaylaştırabilirsiniz.

RAHATLAYIN

Ilık bir duş alın ve vücudunuzun rahatlamasını sağlayın. Böylece hem kaslarınızın gevşemesini sağlayabilir hem de üzerinizdeki negatif enerjiyi ve yorgunluğunuzu atabilirsiniz.