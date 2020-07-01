Hamilelik kadınlarda adet döngüsünün kesildiği bir dönemdir ve doğumun ardından adetin gecikmesi ise kadınları endişelendiren bir başka sorundur. Şimdi doğum sonrası adet dönemi hakkında merak edilenlere bir göz atalım... Doğumdan sonra ilk adet ne zaman başlar? İşte cevabı...

Adet kanaması ya da regl, bir kadının aylık döngüsünün bir parçasıdır ve bu süreç kadınlarda sadece iki dönemde değişiyor. Bunlardan ilki gebelik dönemi, ikincisi ise doğum sonrası emzirme dönemi. Peki, doğumdan sonra ilk adet ne zaman başlar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

ADET (REGL) NEDİR?

Adet kanaması ya da regl, bir kadının aylık döngüsünün bir parçasıdır. Adet, bir kadının üreme yıllarının başlangıcıdır. Kadınlarda regl ortalama olarak 8-16 yaşlarından başlar, 45-55 yaşları arasında menapoz ile birlikte sona erer. Adet kanaması tipik olarak yaklaşık 2 ila 7 gün sürer.

Adet döngüsünün 25 – 35 gün arasında olması normal kabul edilmektedir. Yumurtlama dönemi ile adet kanamasının gerçekleştiği günlerin arası, yaklaşık 14 gün olmakla birlikte 11 ile 16 gün arası da olabilmektedir.

DOĞUMDAN SONRA İLK ADET NE ZAMAN BAŞLAR?

Doğumdan sonra, lohusalık döneminde rutin regl kanamalarının başlaması, uzun bir dinlenme ve hormon değişikliği sonrasında yaşanıyor. Bu yüzden doğum yapan kadınlarda hormonların tekrar faaliyete geçmesi için belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Doğumun ardından eğer anne emzirmiyorsa, reglin (adet) başlaması en erken 2 haftayı buluyor. Bir başka deyişle doğum yaptıktan sonra ortalama 6 hafta sonra ilk yumurtlama, 8– 4 gün sonra ise ilk regl dönemi başlıyor.