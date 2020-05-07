Kadınların doğum sonrası regl (adet) düzensizliği yaşaması normal bir durumdur. Doğumdan sonra ilk adet görme süresi kişiden kişiye, annenin fiziksel durumuna göre değişir. Peki, hamilelik sonrası regl düzensizliği neden olur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Hamile olan kadınlar doğum yaptıktan sonra, adet dönemleri ile ilgili ne olacağını merak eder. Hamilelikten sonraki adet dönemlerinde küçük farklılıklar olur. Özellikle hamilelik sonrası adet düzensizliği endişe vericidir. Şimdi, hamilelik sonrası regl düzensizliği neden olur? Gelin hep birlikte öğrenelim.

REGL (ADET) DÖNGÜSÜ NEDİR?

Adet döngüsü veya siklus, son adet tarihinin ilk gününden bir sonraki adet tarihinin ilk gününe kadar geçen zamanı ve bu zaman içinde kadın vücudunda gerçekleşen olayları ifade eder. Bir adet döngüsü kadında genellikle 28 gün sürmekle birlikte 21 ile 35 gün arası normalin alt ve üst sınırlarıdır.

HAMİLELİK SONRASI REGL DÜZENSİZLİĞİ NEDEN OLUR?

Doğum sonrası regl kanamasının başlama zamanı, emzirmeyle ilişkilidir. Doğum yapmış ve emziren annelerde daha geç, emzirmeyenlerde ise daha kısa süre sonra adet kanamaları başlamaktadır. Adet kanaması, genellikle doğumdan sonra 8-16. haftalar arasında yeniden başlar. Kanama emzirmeye devam ediliyorsa büyük oranda gecikir. Bunun başlıca sebebi emzirme devam ederken salgılanan hormonların adet kanamasını engellemesidir.

Anne sütü üretmek için gerekli hormon olan prolaktin, üreme hormonlarını baskılayabilir. Sonuç olarak, dölleme için yumurta yumurtlanmaz veya bırakılmaz. Bu süreç gerçekleşmeden, büyük ihtimalle menstruasyon döngüsü de olmaz. Eğer anne düzenli bir şekilde emziriyorsa, 1 yıl sonra bile adet olabilir. Yani emzirirken adet olmak da normal, adet gecikmesi de normal.