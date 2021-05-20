Gwyneth Paltrow’un şirketine 5 milyon dolarlık tazminat davası

Oyuncu, sağlık ve yaşam tarzı odaklı şirketi Goop'ta sattığı mumun patlaması ve alev alması üzerine tazminat davası ile uğraşacak.

Colby Watson, Ocak ayında Goop web sitesinden satın aldığı mumun aniden alevler içinde kaldığını iddia ederek, sağlık odaklı markaya karşı dava açtı. Yasal belgelerde Watson'ın, mumu koyduğu komodinin üzerine siyah bir yanık halkası kalırken, kavanozun kendisinin artık kömürleşmiş ve siyah olduğunu belirtildi.

Watson, mumun yanarken düz bir yüzeye yerleştirildiğini ve üzerinde veya yakınında herhangi bir nesne bulunmadığını söylüyor.

Walters, mumun bir seferde, iki saatten fazla yakılmaması gerektiğine dair bir uyarı olduğunu kabul ederken, bu uyarının yetersiz olduğu konusunda ısrar ediyor. Çünkü mumların uzun süre yanık kalmalarına izin verilirse ne olacağıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadığını söylüyor.

Teksas sakini, sınıf davası davasının bir parçası olarak 5 milyon doları aşan tazminat talep ediyor – bu da Goop’un kendi mumuyla benzer bir olaya maruz kaldığını iddia eden herhangi birine tazminat vermesini istiyor.

İLK DEFA YAŞANMADI

Goop, bu sorunu ilk defa yaşamıyor. Jody Thompson da yaşadığı sorunu anlatıp görüntüler paylaştı. The Sun'a konuşan Thompson; “mum patladı ve büyük alevler yaydı. Hiç böyle bir şey görmedim. Her şey alev alev yanıyordu ve dokunulamayacak kadar sıcaktı” dedi.

Watson, bu olaya atıfta bulunarak Goop’u, Ocak ayından böyle bir sorun yaşandığı halde müşterilerin uyarılmaması ile ilgili de suçluyor.

Gwyneth Paltrow, vajina kokulu mumu Ocak 2020’de piyasaya sürdü. Komik, muhteşem, seksi ve beklenmedik derecede güzel bir koku olarak tanımladı.

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