İstanbul Filarmoni Derneği’nde taciz iddiası! ‘Tam teslimiyet istedi’

İstanbul Filarmoni Derneği'nde asistan olarak çalışırken iş akdi feshedilen Dilacan Özçelik., dernek başkanı Atilla Tuna tarafından tacize uğradığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Dilacan Özçelik tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul Filarmoni Derneği’nde dernek asistanı olarak çalışırken 6 Eylül 2021’de iş akdinin Atilla Tuna tarafından mesaj yoluyla tek taraflı olarak haksız şekilde feshedildiğini belirtti.

Dernek bünyesinde çalıştığı süre boyunca Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Atilla Tuna’nın fiziksel ve sözlü fiillerde bulunduğunu öne süren Dilacan Özçelik dilekçede, “Şüpheli, adeta bir profesyonel gibi yalnızca başka kişilerin etrafta olmadığı, herhangi bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenemeyen yerlerde bu fiilleri işlemeye gayret etmişse de başta şüphelinin sözleri ve tutumları olmak üzere tanık beyanları ve sair deliller ile gerek fiillerin varlığı, gerekse şüphelinin bu fiilleri işlemekteki saiki sabittir” ifadelerini kullandı.

Atilla Tuna’nın kendisine karşı iş ilişkisini aşan bir tutum sergilediğini, işe ilişkin konuları görüşmek için sürekli çeşitli bahaneler ileri sürerek farklı tarihlerde ofis dışında, bar ve restoranlarda görüşmek istediğini belirten Dilacan Özçelik, 26 Ağustos 2021’de Cihangir’deki bir içkili mekanda Atilla Tuna’nın koluna dokunmaya başladığını, daha sonra Cihangir’de bulunan bir kafenin asansöründe kimsenin görmeyeceği bir şekilde kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu ileri sürdü. Dilacan Özçelik iş ilişkisinden kaynaklı ve üstü olmasına dayanan güven ilişkisinin suistimal edildiğini belirterek, Atilla Tuna’nın gençliğinden ve tecrübesiz oluşundan faydalanarak, işini kaybetmemek için ona karşı gelmeyeceğini düşünerek birden çok cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

“ADET DÖNGÜNÜ BİLDİR”

Dilekçede, 2 Eylül 2021’de içkili bir mekanda gerçekleşen bir görüşmede Atilla Tuna’nın alkol alması için ısrar ettiğini ve dernek tarafından çıkarılacak dergide “editör” pozisyonunda çalışmayı teklif ettiği anlatılarak, “Kendimi ona tamamen teslim etmem, özel hayatımdaki gelişmeleri onun iznine bağlamam, adet döngümü ona bildirmem” şartlarının kendisine dayatıldığını öne sürdü.

Dilacan Özçelik özel hayatıyla ilgili bu koşullara gerek olmadığını söyleyince de Atilla Tuna’nın kendisinden tam teslimiyet istediğini belirterek şartları kabul etmemesi halinde sponsorun tanıdığı olan bir kişiyi işe alacağını, kendisinin de ancak onun altında çalışabileceğini söyleyerek tehdit ettiğini kaydetti.

Şartları kabul etmeyince mesaj yoluyla işten çıkarıldığını ifade eden Dilacan Özçelik dilekçesinde, “Kariyerimin başında, henüz ilk işimde, hem yöneticim olduğu hem de önceden bildiğim için güven duyduğum bir kişi tarafından yapılan bu hareketler benim için oldukça üzücüdür. Daha önce pek çok kişiye karşı benzer şeyler yaptığını bu olay sonrasında öğrendiğim Atilla Tuna’nın başka bir genç kadına karşı herhangi bir cinsel suç işlememesi için talep ve temennim kendisinin cezalandırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Dilekçede, Atilla Tuna’nın “cinsel saldırı” ve “cinsel taciz” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

YÖNETİMDEN 4 İSTİFA

Yaşananların ortaya çıkması üzerine İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Cem Babacan, Filiz Yolaçan, Sezai Kocabıyık ve Sinan Erşahin istifa kararı aldıklarını duyurdu.

Taciz iddiasının yönetim kurulu toplantısında gündeme geldiği aktarılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“09.09.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında bu konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınarak İFD Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Tuna’nın istifası istenmiş, başkanlık yetkileri düşürülmüş ve başkan vekiline devredilmiştir. Ancak daha sonraki gelişmeler çerçevesinde, alınan bu karara ilgili kişilerce uyulmadığı görülmüştür. Bu durumda İFD Yönetim Kurulu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olup konunun yargı yoluyla çözülmesiyle ilgili her iki tarafa da tavsiyede bulunulmuştur. Gelinen bu noktada, aldığımız güncel karar üzerine 27.09.2021 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyeleri olarak istifa ediyoruz.”