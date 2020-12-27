Kaz ve ördekler yasaklarda aç kaldı

Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Kadın Azmağı'nın sembolü haline gelen yüzlerce kaz ve ördek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özellikle açlık tehlikesiyle yüz yüze geldi.

Sokağa çıkma izni olan bazı duyarlı vatandaşlar kaz ve ördeklerin imdatlarına yetişti. Jandarma ekiplerinin de vatandaşlara eşlik ederek sokak dostları ve kaz ile ördekleri besledikleri gözlendi. Yerleşim birimi kurulurken kadınların suyun başında çamaşırlarını yıkamalarından esinlenerek verilmiş bir isim olan Kadın Azmağı'nın toplam uzunluğu 3 bin 850 metre. 110'un üzerinde hayvan ve 350'nin üzerinde bitki çeşidi tespit edilen Kadın Azmağı adeta canlı bir akvaryumu andırıyor. Derede özellikle levrek, kefal ve yılan balığı türlerine çok rastlanıyor. Soğuk su üstünün vazgeçilmez sembolleri ise koruma altındaki kaz ve

ördekler.

DURAN ARACA UÇTULAR

Azmak çevresinde otel ve restoranlara gelen müşterileri daha masaya oturdukları anda hisseden bu güzel hayvanlar birbirleriyle yarışırcasına bu masanın çevresinde toplanarak atılacak yiyecekleri beklemeye başlıyorlardı. Fakat salgın nedeniyle restoranlar kapatılınca açlıkla yüz yüze kalan kaz ve ördeklerin imdadına duyarlı vatandaşlar yetişti. Sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonlarında 2 güne çıkınca hayvanlar yine açlıkla yüz yüze kaldı. Bunun üzerine sokağa çıkma izni olanlar ile jandarmalar devreye girdi. Önceki günlerde insanlara fazla yaklaşmayan, uzaktan atılan yiyeceklerle beslenen kaz ve ördeklerin açlıktan çaresiz olarak insanlara yakınlaştığı gözlendi. Hatta azmak kenarında bir aracın durmasıyla birlikte oraya uçarak gitmeye bile başladılar. Bazı hayvanların ise insanların elinden yiyecek almaları ise ilgiyle izlendi. Bu arada bu tür hayvanları besleyeceğini belirten kişilere polis ve jandarma ekiplerince belli bir süre için izin veriliyor. Bazı bölgelerde ise bu işi emniyet güçleri üstleniyor.