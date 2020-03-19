Kırk uçurma nedir? Kırk uçurma sepetine ne konur?

Anadolu’da yıllardır devam eden kırk uçurma, annenin ve bebeğin kırkı çıktıktan sonra yapılan geleneksel törenlerdir. Her yörede farklılık gösteren kırk uçurma, anne ve bebeğin kırk günü sağlıklı, sıhhatli bir şekilde geçirmesinin ardından yapılmaktadır. Peki, kırk uçurma tam olarak nedir? Kırk uçurma sepetine ne konur?

Bebek kırk günü dolduktan sonra kırk banyosu yaptırılarak aile büyükleri ziyaret edilir. İnanışa göre bebekler ve lohusalar için oldukça önemlidir. Bunun sebebi ise bebeğin ve annenin kırk gün boyunca vücut direncinin düşük olduğu düşüncesidir. Bu geleneğin uzun yıllardır devam etmesinde uzmanların bebek ve annenin doğumdan sonra kırk gün steril ve sağlıklı alanlarda bulanmasını önermelerinin büyük payı bulunabilir. Peki kırk uçurma sepetine ne konur? İşte bebeğinizin kırkı çıktığında kırk banyosu ve kırk sepeti için yapılan bazı hazırlıklar…

KIRK UÇURMA SEPETİNİN OLMAZSA OLMAZLARI NELERDİR?

Kırk uçurtma sepeti 40 gününü tamamlayan bebeğin annesi ile birlikte gittiği ev ziyaretlerinde verilen hediyelerdir. Geleneksel adetimiz olan kırk uçurma sepetinde bulunan malzemeleri ise şöyle sıralayabiliriz:

– Şeker (Tatlı dilli olsun)

– Un (Uzun ömürlü olsun)

– Pirinç (Bereketi bol olsun)

– Yumurta (Sağlıklı olsun)

KIRK BANYOSU NASIL YAPILIR?

Sabah erken saatlerde evde yapılacak kırk banyosunu yaptıracak kişi önceden belirlenir. Gelirken 4 taş ve 40 mevsim çiçeği toplar. Taş ve çiçeklerin kaynatılarak hijyeni sağlanır ve dua ederek banyo suyuna atılır. Aynı zaman da nazardan korumak için nazar boncuğu ve altın atılır.

Kırk banyosunu yaptıran kişi abdestini alır ve dua ederek ellerini suyun içine 40 kez sokup çıkararak banyo yaptırılır. ‘'Su gibi ömrü olsun!'' diyerek annenin ve bebeğin başından dökülür ve her ikisinin de kırkı çıkarılır.