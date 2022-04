Kraliçe Elizabeth’i anlatan kitabın devamı yolda

Geçtiğimiz sene 74 yıllık eşi Prens Philip'i kaybeden ve bu sene de Covid-19 hastalığını atlatan İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hayatına dair yeni bir kitap için yeşil ışık yakıldı.

The Sun’ın haberine göre, 95 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth’in kişisel asistanı ve elbisecisi olarak görev yapan Angela Kelly tarafından kaleme alınacak eser, kraliçenin yaşadığı Windsor Kalesi’ni ve 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip’i anlatacak.

64 yaşında Kelly, 28 yıldır kraliçeyle birlikte çalışıyor. Yeni çıkacak kitap, yine Kelly’nin yazdığı ve 2019 tarihli “The Other Side of the Coin”in devamı niteliğini taşıyor. Haberi kitabın yayıncısı HarperCollins paylaştı.

Açıklamada, “Kraliçe, Angela’ya benzersiz bağlarını dünyayla paylaşması için kişisel olarak izin verdi ve Angela, Kraliyet Hanedanı’nın olağanüstü iznine sahip olarak hizmet veren ilk üyesidir” denildi.

PLATİN JÜBİLE’YE YETİŞECEK

Kitapta, Kelly’nin Kraliçe Elizabeth’in saçını nasıl kesip düzelttiği de dahil olmak üzere neşeli anekdotlar yer alacak. Ayrıca, Prens Philip’in cenazesi sırasında yaşananlar gibi olaylar da dahil olmak üzere ağır konuları da içerecek.

Mayıs ayında yayınlanması planlanan kitabın, kraliçenin Platin Jübile’sine yetişeceği duyuruldu. Platin Jübile, kraliçenin tahttaki 70. yılını kutlamak amaçlı düzenlenen bir monarşi geleneği.

Şimdiye dek Gümüş, Altın ve Elmas yıllarını kutlamış olan Kraliçe II. Elizabeth, Platin yılını da kutlayacak ilk İngiliz hükümdarı olacak. Kraliçe Elizabeth, 1952'de 25 yaşındayken tahta çıkmıştı.

Platin Jübile kutlamaları 2-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

