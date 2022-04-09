Kraliçe Elizabeth yas sürecini kötü geçiriyor

Geçtiğimiz sene eşi Prens Philip'i kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in, yasını "özel olarak" tuttuğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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9 Nisan 2021’de, 99 yaşında hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip’in birinci yıldönümü anması, eşi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ve diğer aile bireylerinin katılımıyla gerçekleşmişti.

The Sun’ın haberine göre, eşinin ölümünden fazlasıyla etkilenen Kraliçe, hala “özel olarak” yas tutmaya devam ediyor. Sağlık durumu son zamanlarda pek de iyi olmayan 95 yaşındaki kraliçenin durumunun bu haberle daha da kötüleştiği söyleniyor.

SAĞLIK DURUMU İYİ DEĞİL

Corona virüsü atlattıktan sonra eski sağlığına kavuşamayan, yürümekte zorlandığı için baston kullanmaya başlayan, sarayda golf aracıyla dolaşan Kraliçe Elizabeth’e duygusal bir darbe de torunu Prens Harry’den gelmişti.

Prens Philip’in ilk anma törenine, torunu Prens Harry’nin de katılması bekleniyordu. Ama, 2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’nin resmi görevlerinden çekildiklerini açıklayan Harry ve eşi Meghan Markle anma törenine katılmayacaklarını açıkladı. Söz konusu açıklama kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Anmada öne çıkan bir başka olay da Kraliçe Elizabeth’in oğlu ve Prens Harry’nin amcası Prens Andrew'un törene katılması oldu. 61 yaşındaki Prens Andrew, cinsel istismar suçlaması ve intihar eden Amerikalı pedofil milyoner Jeffrey Epstein ile yakın arkadaşlığı sebebiyle askeri ve kraliyet görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Kraliçe Elizabeth baskılara dayanamayıp Prens Andrew’u aforoz etmişti ama yine de duygusal destek aradığı, prensle çok vakit geçirdiği ve yakınından ayırmadığı söyleniyor.

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