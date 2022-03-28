95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth artık golf aracıyla dolaşıyor

Covid-19'u atlattıktan sonra eski sağlığına bir türlü kavuşamayan Kraliçe 2. Elizabeth'in bastonla yürüdüğü kareler basının ilgi odağı olmuştu. Kraliçenin şimdi de 1 milyon TL'lik golf arabasıyla sarayda dolaştığı söyleniyor.

Sozcu.com.tr

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95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth’in sağlığının iyi olmadığı haberleri artık spekülasyonları aşmış görünüyor.

Corona virüsü atlatmasının ardından eski sağlığına kavuşamaması, baston kullanmaya başlaması ve son olarak da Milletler Topluluğu Günü etkinliğine katılamayacağını bildirmesi gibi gelişmeler sonucunda artık kraliçenin yürüyemeyecek kadar sıkıntı yaşadığı haberleri de gündeme geldi.

Kraliyet ailesinin ikamet ettiği Windsor Sarayı’na yakın bir kaynağın aktardığına göre, Kraliçe 2. Elizabeth, saray içerisinde yaklaşık 1 milyon TL (62 bin Euro) değerinde bir golf arabasıyla dolaşıyor.

96 YAŞINA GİRMEYE HAZIRLANIYOR

“Kraliçe mobil” ismini taşıyan araç, 4 kişilik ve tahmin edilebileceği gibi oldukça lüks. Elektrikli olan araba saatte 69 km hızda seyahat edebiliyor. İçinde sahip olduğu özellikler arasında buzdolabı, akıllı ekran, ısıtmalı ön cam, bardak tutucular, sürüş modu seçimi ve Bluetooth hoparlörleri yer alıyor.

The Sun’a konuşan bir kaynak, “Araç son iki hafta içerisinde geldi. Kraliçe ve yardımcıları onu hemen kullanmaya başladı ve geçen hafta özel arazide bir tur atmak için köpekleri dışarı çıkardılar.”

“Majesteleri bacaklarındaki sertlikle mücadele ediyor, bu yüzden araba onu etrafta dolaştırmak için mükemmel bir çözüm. Son zamanlarda pek çok fiziksel savaştan geçti; Covid-19 oldu ve sırtı incindi. Bunlar, gelecek ay 96 yaşına girecek biri şöyle dursun, herkese zarar verebilecek şeyler” dedi.

Aracın Danimarkalı Garia firması tarafından Mercedes-Benz iş birliğiyle üretildiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

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