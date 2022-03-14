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Kraliçe Elizabeth’ten kötü haber var… Sağlık durumu iyi değil

Geçtiğimiz ay Covid-19 testi pozitif çıkan ve sonrasında hastalığı atlatan Kraliçe 2. Elizabeth'in sağlığının iyi olmadığı söyleniyor. Bugün gerçekleşecek bir etkinliğe de kendisi yerine oğlu Prens Charles'ın katılacağı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:43 - 14 Mart 2022 Güncellenme:
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Kraliçe Elizabeth’ten kötü haber var… Sağlık durumu iyi değil

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, geçen sonbahardan bu yana, corona virüsü dışında da farklı sağlık sorunları yaşamıştı. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada da, kamuoyuna kraliçenin iyileştiği bilgisi servis edilmişti.

Ancak doktorların uyarısıyla baston kullanmaya başlayan 95 yaşındaki kraliçenin, bir etkinliğe katılmayı daha iptal etmesi kafaları karıştırdı.

Prens Charles

YAŞLANDIĞINI KABULLENDİ

Bugün düzenlenen Milletler Topluluğu Günü etkinliğine katılamayacağını bildiren Kraliçe Elizabeth’i oğlu Prens Charles temsil edecek. Aileye yakın kaynakların aktardıklarına göre, kraliçe, yaşlandığını ve uzun yaşamanın getirdiği kimi sorunları yaşadığını kabullenmiş durumda. Görevlerine hala bağlı olsa da, sağlık durumu iyi olmadığı için halka açık etkinliklere katılması önemli ölçüde kısıtlanacak.

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