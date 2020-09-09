Lösemi, Yunanca “beyaz” anlamına gelen “leukos” ve “kan” anlamına gelen “haima” kelimelerinin birleşiminden elde edilmiş, ve hastalığı adlandırmak için kullanılmıştır. Lösemi çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35’ini oluşturur ve her yaşta görülebilir. Peki, lösemi nedir? Lösemi belirtileri ve tedavi süreci ile ilgili merak edilenler haberimizde…

Lösemi, genel olarak 55 yaşın üzerindeki insanları etkileme eğilimindedir, ancak 15 yaşın altındaki kişilerde de en yaygın kanserdir. Kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, kemoterapi veya radyasyon gibi kanser tedavilerinde yüksek düzeyde radyasyona maruz kalma, sigara kullanımı, ailede lösemi öyküsü ve benzen gibi bazı kimyasallara maruz kalma gibi risk faktörlerinin nedenleri arasında sayılan lösemi nedir? Lösemi belirtileri ve tedavi süreci ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

LÖSEMİ (KAN KANSERİ) NEDİR?

Lösemi, kemik iliği ve lenfatik sistem dahil olmak üzere vücudun kan oluşturan dokularının kanseridir. Kırmızı kan hücreleri (RBC’ler), beyaz kan hücreleri (WBC’ler) ve trombositler dahil olmak üzere birçok geniş kan hücresi kategorisi vardır. Genel olarak lösemi, WBC kanserlerini ifade eder. Lösemi, özellikle beyaz kan hücreleri olmak üzere kan hücrelerinin gelişiminde DNA'nın hasar görmesi sonucu gelişir. Bu, kan hücrelerinin büyümesine ve kontrolsüz bir şekilde bölünmesine neden olur.

Sağlıklı kan hücreleri ölür ve yeni hücreler bunların yerini alır. Bunlar kemik iliğinde gelişir. Anormal kan hücreleri yaşam döngülerinde doğal bir noktada ölmezler. Bunun yerine, daha fazla yer kaplar ve işgal ederler. Kemik iliği daha fazla kanser hücresi ürettiğinden, sağlıklı beyaz kan hücrelerinin normal olarak büyümesini ve çalışmasını önleyerek kanda aşırı şekilde bulunmaya başlarlar.

Lösemiler hücre cinsine göre ALL (Akut Lenfoblastik Lösemi) ve AML (Akut Myeloblastik Lösemi) olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Kendi içlerinde de alt sınıflar tanımlanabilir. Bazı lösemi formları çocuklarda daha yaygındır. Diğer lösemi formları çoğunlukla yetişkinlerde görülür.

LÖSEMİ BELİRTİLERİ

– Ateş veya titreme

– Kalıcı yorgunluk, halsizlik

– Sık veya şiddetli enfeksiyonlar

– Kilo vermek

– Şişmiş lenf düğümleri, karaciğer veya dalak büyümesi

– Kolay kanama veya morarma

– Burun ve diş eti kanamaları, boyun ve koltuk altı lenf bezlerinde, karında şişlik, diş etlerinde kabarma.

– Ciltte küçük kırmızı lekeler (peteşiler)

– Özellikle geceleri aşırı terleme

– Kemik ağrısı veya hassasiyet

LÖSEMİ TEDAVİSİ

Lösemi tedavisi lösemi tipine ve diğer faktörlere bağlı olarak karmaşık olabilir. 1975 yılında, lösemi tanısı konduktan sonra 5 yıl veya daha uzun süre hayatta kalma şansı yüzde 33,1 iken bu rakam 2009 yılında yüzde 62,9'a yükselmiştir.

Ana tedavi türü kemoterapidir. Bu, hastanın sahip olduğu kanser türüne göre ayarlanır. Tedavi erken başlarsa, remisyon (Hastalık bulgusu ve/veya belirtisi olmayan dönem) şansı daha yüksektir.

Tedavi türleri şunlardır:

– Hedefli terapi

– İnterferon tedavisi

– Kemoterapi

– Radyasyon tedavisi

– Cerrahi tedavi

– Kök hücre nakli

Kemoterapi tüm vücudu etkileyebilir, ancak hedefe yönelik tedavide, kanser hücresinin belirli bir kısmına yöneliktir. Bazı tiplerde kronik lösemi erken evrelerde tedaviye ihtiyaç duymaz, ancak izleme yapılması şarttır. Kronik miyeloid lösemi (KML) olarak bilinen bir tür lösemi için, kemik iliği nakli etkili olabilir. Genç hastalarda transplantasyona başlanma olasılığı daha yüksektir.