Erol Mütercimler: Neoliberal ekonomik anlayış çöktü, ulus devlet kazandı

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler corona virüsünün en önemli sonucunu açıkladı: “Corona virüsü sonrası tarımda strateji geliştirenler kazanacak. Kamuculuk ve halkçılığın, yani Atatürk’ün haklı olduğu görüldü. Cumhuriyet devrimleri sayesinde coronaya karşı başarı kazandık.”

Dr. Erol Mütercimler… Haliç Üniversitesi'nde öğretim üyesi… Tanımayanınız yoktur, 66 yaşına girdiği gün kendisiyle görüştüm ve corona virüsü sonrasında yeni dünyayı konuştum.

Erol Hoca, ısrarla ekonomist olmadığını ancak veriler üzerinde tespitler yaptığını söyledi. Odujdm “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir dünya kurulacak” diyor; ben de Dr. Erol Mütercimler'e, “Peki corona sonrası ne olacak?” diye sordum. Sözü Mütercimler'e bırakıyorum….

Küreselciliğin sonu geldi

“Küreselleşme devam edecek ancak küreselciliğin sonu geldi. Sürecin sonunda emekçileri zor günler bekliyor. Neden mi? Küreselleşme sürecinde ulusal ekonomiler birbirlerine bağlanmıştı. Corona sonrasında robotlama meselesi ortaya çıkacak! Üretim başka bir boyuta geçebilir. Emekçi sınıfa ihtiyacın azaldığı günleri yaşayabiliriz.” Araya giriyorum ve “Sınıfsal anlamda önemli bir iddia bu” diyorum…

7.5 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

“Beyaz yakalıları, mavi yakalıları biliyoruz. Bir de altın yakalılar var. Yani yazılımcılar. Bu süreçte işini kaybetmeyen kesim onlar! Evlerinden çalışabiliyorlar. Oysa emekçiler, gündelikçiler yani işçiler işten çıkarılıyor ve bu devam edecek. ILO'ya göre dünyada 350 milyon kişi işini kaybedebilir. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verileri bu… Türkiye'de de 7.5 milyon kişinin işsiz kalacağı ifade ediliyor.”

Erol Mütercimler, esas problemi ‘güvenlik' olarak tanımladı. “Diyelim ‘Soğuk Savaş' gibi önemli bir süreç yaşandı. İstihbarat örgütlerinin kullandığı terör örgütlerini herkes biliyor! Burada dikkat çekmek istediğim iki örgüt, El-Kaide ve Taliban! Çünkü, bu örgütlere konvansiyonel silah yardımı devletler tarafından yapıldı.

Şimdi ne konuşuluyor? ‘Virüsler laboratuvarda üretildi.' O zaman dünyayı şekillendirmek isteyen devletler, geçmişte olduğu gibi bu terör örgütlerine biyolojik silah verirse ne olur? Bu örgütler de biyolojik silahın ne kadar önemli olduğunu tespit etti! Ya bir devletle işbirliği yaparlarsa?”

Corona virüsü sonrası gündeme ‘özgürlük mü, güvenlik mi?' sorusu sıkça geldi. Erol Hoca burada da çarpıcı tespitler yaptı:

Gidişat Davos'ta konuşuldu

“Salgınla birlikte Çin modelini gördük. Otokratik rejimlerin militarist yöntemler kullandığına şahit olduk. Liberal sağlık sistemleri iflas etti. Zaten kapitalizmin sancıları vardı ve sistem, çıkış yolunu corona virüsü öncesinde de tartışıyordu. Virüs erken doğum yaptırdı ve neoliberal sistem çöktü.

Soğuk savaş sonrasında varsıllar ve yoksullar vardı. Dünyanın gayri safi milli hasılasının yüzde 82'sini yüzde 1'lik kesim kontrol ediyordu. Uluslararası nizama yön verenler, bunun böyle sürmeyeceğini Davos'ta konuşmaya başlamıştı. Şunun altını çizelim: Merkantlist yani korumacı ekonomiyi Trump savunurken, küreselciliği Çin savunuyordu.”

‘Silah ve ilaç sektörü birlikte yürüyor'

“Uluslararası nizama yön verenler ne yapacak” sorusuna yanıt istiyorum. Mütercimler şöyle anlatıyor: “Silah sektörüyle ilaç sektörü ortak hareket ediyor. Kimya ve enerji sektörü de var. Birinci sıraya gıda ve tarım sektörü yerleşecek. Milli proje üretenlerin ağır basacağı bir dönem olacak.

Türkiye gibi tarım, gıda ve hayvancılık konusunda stratejik hata yapan ülkeler zor durumda kalacak! Dünya neden korkuyor? Açlık! Herkes bu anlamda sınırlarını kapattı. Sonuç şu: Corona sonrası ziraatta (Tarım-gıda-hayvancılık) ulusal strateji geliştirenler kazanacak. Milliyetçilik hakim olacak.”

“ATATÜRK HAKLI ÇIKTI”

Erol Hoca, “Dünya savaşlarının ardından yeni sistemler ve liderler doğdu” dedi ve ekledi: “Faşistler, nasyonal sosyalizm ortaya çıktı. Hitler, Mussolini, Stalin doğdu. 2. Dünya Savaşı'nın ardından sosyal demokrasi yükseldi. Bugün de güçlendiğini görüyoruz.

Kamuculuğun, halkçılığın ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının haklı olduğu bir kez daha kanıtlandı. Ben Kemalist Cumhuriyet'e hep sadık kaldım! Anadolu'nun tam bağımsızlıkçı emperyalizme karşı mücadelesi, halkçılık ve kamuculuk kazandı. 2020'de Anadolu'nun başarısı ve haklılığı ortada.”

Dr. Erol Mütercimler'e göre gelişmekte olan ülkeler zorlanacak:

Tarım çökmüştü… Türkiye'yi turizm ayakta tutuyordu, şimdi turizm de yok

“Corona virüsü sonrası en çabuk toparlanacak ülkelerin ABD, Almanya, Japonya ve Çin olacağını düşünüyorum. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler sıkıntıya düşecek.”

Kriz sonrası dünyayı da şöyle anlattı Erol Mütercimler: “Donald Trump, ABD'de sıkıştı. Vladimir Putin, ömür boyu iktidarda kalmanın yollarını arıyor. Ancak… Corona virüsü sonrası en çabuk toparlanacak ülkelerin ABD, Almanya, Japonya ve Çin olacağını düşünüyorum.

Rusya ve Fransa'nın zorlanacağını, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ise çok zorlanacağını görüyorum! Ekonomileri kırılgan çünkü. Üretim yapılmıyor, tarım ithalata dayalı… Geçen sene ülkeyi 35 milyar dolarla turizm ayakta tuttu. Şimdi turizm de yok! Bir daha altını çiziyorum: İthalatla tarımı çökerttik.”

KÜRESEL TEHLİKE

“Ülkeler içe dönüyor ve ihracat sınırlamaları gelecek. Bir de Trump'ın Çin'e açtığı savaştan korkuluyor. Bu, küresel savaşa doğru evrilebilir. Bütçelerde silahlanmaya harcanan pay ortada! Avrupa Birliği'nin de corona sonrası çatırdaması muhtemel.”

“Coronayı lilitarist yöntemlerle yönettiler”

Ergenekon'dan yargılanan Erol Mütercimler'e “Gözaltına alınan ve yargılanan siz ya da tutuklanan isimler ulus devleti savunduğu için ‘faşist' diye nitelendiriliyordu. Sizlere bu eleştiriyi yapanlar bugün ‘Ulus devleti' savunuyor. Çelişki değil mi?” diye sordum.

Mütercimler hafif sesini yükseltti ve “Ulus devlet ortadan kalkar mı? Kalkmaz!” dedi: “Çin modelini anlatmıştım. Militarist yöntemlerle corona sürecini yönetti. Bugün kendisini demokratik diye nitelendiren rejim ve sistemler bir talimatla insanları evlerine hapsetti.”

Cumhurreis fikir değiştirirse…

“Bazı ülkeler de ‘demokrasi' diyor ama otokratik yönelimler hakim. Başkanlık ve yarı başkanlıkla yönetilen ülkelerde durum böyle. Bu sistemler, otoriterlik ile totaliterlik arasında gidip geliyor. Macaristan ve Polonya, Avrupa'da değil mi? Parlamentoyu askıya aldılar. Corona sonrasında demokrasiden vazgeçilecek mi? Soru bu!” Mütercimler, iktidara yakın kalemlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘yerli-milli' vurgusundan dolayı ulus devleti savunduklarını söyledi ve ekledi: “Cumhurreis fikir değiştirirse onlar da fikir değiştirir.”

Zorunlu olarak erken seçim olabilir

Soru şu: Corona sonrası Türkiye nereye evrilecek? Erol Mütercimler'in tespitleri önemli: “Corona virüsüyle birlikte uzun yıllar sonra tıp ve tıp adamlarını yeniden keşfettik. Tıp insanları, Cumhuriyet devriminin son jenerasyonları.

Türkiye'nin salgın öncesinde de ciddi ekonomik sorunları vardı. Ekonomi ve siyasette mücadele olacak. Zorunlu olarak erken seçime gidilebilir. Uygulama alanında başkanlık sisteminden de geriye dönülebilir! Güçlendirilmiş parlamento önemli.”