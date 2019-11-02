Öğrenciler kampüste yavru tilki besliyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde yurtların bulunduğu alana inen yavru tilki öğrenciler tarafından beslenmeye başlandı. Öğrencilerin maskotu olan tilki, kendisi için her gün konulan yiyecekleri bitirdikten sonra kayıplara karışıyor.

Kurupelit Kampüsü içinde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu Münevver Ayaşlı Kız Yurdu ve Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi bahçesinde tilki gören öğrenciler şaşkınlığa kapıldı. Ancak tilkinin kimseye zarar vermediğini ve yavru olduğunu fark eden öğrenciler onun için yiyecek bırakmaya başladı. Kısa sürede öğrencilerin maskotu olan tilkinin fotoğraflarını öğrenciler sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

HER GÜN AYNI SAATTE ORTAYA ÇIKIYOR

Yavru tilki yurt bahçesine öğrenciler tarafından bırakılan yiyecekleri yemek için her gün aynı saatte ortaya çıkıyor. Yiyecekler bitince de ortadan kayboluyor. Bu sırada öğrencilerde tilkinin fotoğraflarını çekip paylaşıyor. Kimseye zarar vermeyen tilkinin aç kaldığı için kampüse girdiği tahmin ediliyor.